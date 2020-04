Emprendedores se reinventan para afrontar la crisis

Invest in Bogotá, agencia de promoción de inversión, emprendimiento e innovación, ha sido la plataforma a través de la cual más de 100 emprendimientos han dado a conocer las diferentes soluciones de cara a la pausa de las actividades económicas que afronta el país por causa del coronavirus.

“Lo que empezó como una estrategia para visibilizar a los emprendedores locales se está convirtiendo en un movimiento del que ya hacen parte aceleradoras, gremios, entidades nacionales, gobierno local y empresas, un movimiento que esperamos

tenga como resultado el surgimientode nuevas start ups”, destacó Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de Invest in Bogota.

Algunas empresas han podido potencializar sus ideas de negocio, como es el caso de la telemedicina; otros, por su parte, han tenido que buscar distintas formas de ingreso al encaminar sus actividades hacia las nuevas dinámicas del mercado colombiano.

Este es el caso de Inanna Swimwear, una empresa que antes de la pandemia confeccionaba vestidos de baño, pero hoy por hoy se dedica a la elaboración de prendas de protección para el sector salud.

Han sido varias las personas que se han unido a esta iniciativa como voluntarias. Foto: Prensa Inanna Swimwear

Las ventas de batas antifluido, tapabocas quirúrgicos y polainas (funda para aislar la contaminación del calzado) son las que están sosteniendo la empresa y dándole flujo de caja.



De primera mano se podría pensar que una empresa que se dedica a la confección de vestidos de baño encabezaría la lista de proyectos en quiebra, pero la perspicacia de sus creadoras fue más allá de lo evidente y se la ingeniaron para no dejar sin empleo a sus trabajadores, en sumayoría madres cabeza de familia, cuyo ingreso proviene de lo que producen. “Esta es la manera que hemos encontrado para ayudarlas a ellas y ayudarnos a nosotros”, asegura Stephany Gregory, gerente de Inanna Swimwear.

Mucho más que solo retazos

Pero el ingenio de este emprendimiento no tiene límites: con los retazos de tela que sobraron de la confección de vestidos de baño hace unos meses actualmente hacen tapabocas para donar a poblaciones vulnerables.



La Fundación Juan Pablo II, en Ibagué, la cual atiende a personas de la tercera edad, la Fundación Abraza Un Sueño en Bogotá, quienes ayudan a niños con cáncer, y aquellos que entregan los mercados en Albán,Cundinamarca, han sido los principales

beneficiarios de las donaciones.



Adicionalmente, por la compra de un vestido de baño, la marca les obsequia a sus clientes un tapabocas para ellos y otro para donar.



Luego de la donación de más de 600 tapabocas, se agotaron los retazos de la marca, razón por la cual acudieron a la solidaridad de otras empresas para que realizaran donaciones de sus retazos, la materia prima, esa que ya se considera “desecho” pero que en las manos correctas puede ser de gran utilidad en la coyuntura.



“La respuesta de la gente nos sorprendió, fueron demasiadas las personas que nos escribieron que querían ayudarnos, no sabíamosqueíbamos a obtener voluntariasde tantasciudades (Ibagué,Medellín,Cali, Sincelejo,Bogotá, entre otras). Nos tocó pedir

donativos para la logística de los envíos del material y la recogida de los tapabocas. Asimismo, hemos tenido donativos de ciudades como Miami, Houston, y también aquí en Colombia”, comenta Stephany.

El buen momento de la telemedicina

Por otra parte, este es el mejor momento para aplicativos que se dedican a la telemedicina. A modo de ejemplo, las consultas de Medicapp, una plataforma

multicanal que presta atención médica a domicilio a nivel nacional, crecieron en un 48 % el último mes.



Daniel Urrego,CEO y cofundador del emprendimiento, expresa que “la respuesta de la gente ha sido muy positiva porque nos enfocamos tanto en el paciente como en los médicos: en el paciente para llegar lo más rápido que podamos a su domicilio, que tenga una consulta de calidad, humanizada y hoy por hoy con todos los protocolos de seguridad que se requieren. Por otro lado,nosotros dignificamos la labor médica porque en cuanto a los salarios respecta, pagamos mejor, la utilidad que queda de la consulta la mayoría va para el profesional”.La plataforma cubre 19 de las 20 localidades de Bogotá, municipios aledaños como Chía, Cajicá, Funza, Mosquera, Soacha, y ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga, Montería y toda la Costa: Santa Marta, Cartagena y Barranquilla.

Hoy, de cada 10 personas que acuden a un central de urgencias, 7 se pueden atender en

Esto porque la cobertura es una de las promesas de valor que les ofrecen a sus pacientes. La presencia a nivel nacional la logran gracias a un modelo colaborativo en el que mediante geolocalización ubican a los profesionales que se encuentren más cerca del domicilio de la persona que necesita el servicio.



"Nosotros cobramos más relevancia con la asistencia domiciliaria.

la casa. Estamos de alguna forma descongestionando las centrales de urgencias en las ciudades en las que estamos evitando que las personas se expongan”, dice Daniel.



No es que el camino se haya despejado del todo, pues la cultura del país no consta de la disposición a que el médico atienda a sus pacientes a través de una

pantalla, la gente está acostumbrada a que se hace necesario que la examinen para sentirse bien atendida.



Sin embargo, la situación actual está abriendo nuevas posibilidades a estas herramientas, a tal punto que el paciente que no se encuentre ante una situación de vida o muerte, o accede a una teleconsulta o continúa enfermo.

La 'Startup' dentro de la 'Satartup'

Frubana es una startup colombiana que tiene como misión cambiar la forma como se abastecen de alimentos hoy en día las ciudades latinoamericanas a través de la tecnología.

Al respecto, Carlos Upegui, Head of Growth de la empresa, sostiene que “lo que tratamos de hacer es acercar a los agricultores del campo y los manufacturadores de alimentos a los consumidores finales, a los restaurantes, tiendas, hoteles, implementando herramientas tecnológicas en cada paso de la cadena de distribución.



Los clientes de este emprendimiento pertenecen al sector económico que ha sido más gravemente afectado por el virus, esto a razón de un cambio en el comportamiento del consumidor; y es que a pesar de que este sigue comiendo las tres comidas diarias, ya no lo hace en un restaurante, sino que ahora lo hace en su casa.

Las comunidades han sido las más beneficiadas por la labor de sus líderes y Fresco. Foto: Prensa Frubana

Además de adoptar todas las medidas de salubridad necesarias en la compra, el recibo, la operación y la entrega de sus productos, la empresa ha optado

por tres iniciativas diferentes: una alianza con la Fundación Techo,donde han recopilado donaciones a nivel mundial para armar mercados capaces de abastecer a las familias más vulnerables de Bogotá, Barranquilla y Ciudad de México. Por otra parte, unos kits de ayuda que incluyen alimentos y elementos de higiene, los cuales compran empresas para sus empleados.



Por último, pero no menos importante, Frubana creó la startup Fresco, la cual permite realizar compras de frutas, verduras, proteína, abarrotes y productos de aseo por medio de los “líderes de comunidad”, que son las personas encargadas en los diferentes barrios de Bogotá de recibir y entregar los pedidos.



Cada líder recoge los pedidos de sus vecinos, amigos y familiares e ingresa los datos a una plataforma que no exige una orden mínima ni tiene costo de envío. Los pedidos llegan al día siguiente y evitan aglomeraciones.



Fresco no solo garantiza el abastecimiento de alimentos en todas las comunidades, sino que también proporciona oportunidades de ingresos adicionales a quienes hayan perdido su empleo por la crisis. Es un servicio por y para las comunidades que demuestra el compromiso de Frubana con el país y la región.

Salud mental en la cuarentena

El Instituto Cognicer se dedica a mejorar la salud mental de la población a partir del trabajo conjunto de profesionales en diversas especialidades como psicología, neuropsicología, psiquiatría, entre otras.Actualmente, la empresa presta sus servicios de manera presencial y virtual.



El instituto nace del deseo de ayudar a las personas en medio de las dificultades que tienen para acceder a los servicios de ayuda psicológica y neuropsicología, ya que esta especialidad no se encuentra en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y es una

necesidad dentro del ámbito de la salud mental.

Y es que en Colombia aún falta mucho por aprender y explorar en este campo, pues no resulta nada fácil llegar a poblaciones que,por ejemplo,no tienen acceso a la tecnología o servicios de internet.



“Uno de los desafíos más grandes en medio de la crisis actual es estabilizar las emociones de los pacientes por medio de la telemedicina”, comenta Ramiro Mora, gerente de Cognicer.



En cuanto a las problemáticas actuales, la Institución ha identificado una falta de comunicación asertiva, ansiedad, depresión, pánico y miedo, los cuales pueden desencadenar en problemas emocionales y comportamentales, factores objeto de estudio por parte de esta ciencia durante y después de la pandemia.



Estos son solo algunos ejemplos de diversos sectores que, con ingenio y creatividad, han logrado subsistir a la incertidumbre que se vive en el país y en el mundo.



Los emprendimientos han respondido rápidamente a las nuevas dinámicas de consumo, así como a las nuevas necesidades de los colombianos y han demostrado de este modo que sí se puede hacer frente a las dificultades que se interponen en el camino al éxito empresarial.





*DIANA PÉREZ

Especial #SíSePuede