Al menos 20 jóvenes de escasos recursos de los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Chocó y Bolívar, tendrán la oportunidad de ver su sueño cumplido de volar gracias al proyecto Viva sin Límites que les permitió, no solo capacitarse y graduarse como auxiliares de servicio a bordo sino, además, vincularse a una compañía aérea para poner en práctica lo aprendido en la Escuela de Aviación Indoamericana.



Dichos jóvenes fueron escogidos de entre 50 aspirantes que culminaron su formación en esa disciplina, proyecto del cual hacen parte la Escuela de Aviación Indoamericana, la compañía aérea Viva y la Fundación Viva, lo cual les permite engancharse de forma directa con la aerolínea.



La Fundación Viva asumió el traslado y manutención de estas personas a Bogotá donde se tomó la capacitación de forma presencial, así como los gastos de estadía y alimentación de los elegidos que se graduarán en julio próximo.



“Nos hemos unido (la) fundación y (la) aerolínea para generar oportunidades educativas y de empleo a través de 20 becas completas para la carrera de tripulante de cabina, otorgadas a aspirantes que siempre habían querido estudiar esta profesión; pero que, por circunstancias sociales y económicas, no habían tenido dicha oportunidad”, señaló la presidente de la Fundación Viva Mónica Gil, quien considera que este 2022 es un año retador para la aerolínea en materia de sostenibilidad social.



La Fundación Viva hizo un proceso de selección riguroso, donde se tuvo en cuenta aspectos como ser madre cabeza de familia, no haber salido de su entorno y no contar con las condiciones económicas óptimas para realizar estudios de educación superior; pero sobre todo, las ganas de superación.



Según Teresita Alzate, instructora de aviación de la Fundación Viva, a este primer grupo que inició este proyecto piloto no se le exigió tener dominio de inglés; sin embargo, una vez contratados tienen dos años para iniciar su capacitación con el fin de aprender una segunda lengua.



Por su parte, Joselyn Zárate, rector de Indoamericana, señaló que esta es una gran oportunidad para los seleccionados quienes como estudiantes realizan una inmersión completa en el mundo de la aviación. “Desde la academia somos un eslabón muy fuerte en esta cadena liderada por Viva y su Fundación para formarlos. Esperamos que este sea el primero de muchos más grupos beneficiados”, dijo.



Así mismo, agregó que ha sido un compromiso para que los futuros tripulantes tengan una mentalidad diferente. “Trabajamos en doble jornada, con instructores muy exigentes, con clases de natación, supervivencia, primeros auxilios, simulador de cabina, procedimientos, equipos de emergencia, derecho aeronáutico, evacuación en tierra y agua, entre otros; les exigimos dar el 100 por ciento de sus capacidades. La aviación siempre cambia la expectativa de vida de quienes nos hemos involucrado en este mundo”, señaló Zárate.



El proyecto Viva sin Límites ratifica la apuesta “Go Pink” de Viva, con la cual la organización se compromete a realizar acciones en pro de la equidad, diversidad e inclusión, y del cual espera mostrar resultados positivos culminando el primer semestre del 2022.



El Tiempo