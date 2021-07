Empleados de Activision deploran respuesta a demanda por acoso laboral

Cientos de empleados y extrabajadores de Activision Blizzard firmaron una petición tachando de "odiosa" la respuesta de la productora de videojuegos a una demanda que la acusa de favorecer una cultura de sexismo y acoso, informaron el lunes varios medios estadounidenses.



Los trabajadores de la empresa pidieron a los ejecutivos "reconocer la seriedad de estas acusaciones y demostrar compasión por las víctimas", según la carta publicada en el sitio de noticias de videojuegos Kotaku y otros lugares.



Más de 2.000 personas suscribieron la misiva, según CNN. Según Bloomberg, fueron cerca de mil. El Departamento de Vivienda y Empleo Justo (DFEH, en inglés) de California presentó una demanda civil la semana pasada en la cual alega que el fabricante de "Call of Duty" y "World of Warcraft" violó las leyes estatales al permitir una "cultura de machismo y acoso laboral generalizada en el lugar de trabajo".



Activision Blizzard rechazó las acusaciones y dijo que la demanda "incluye descripciones distorsionadas y en muchos casos falsas sobre el pasado de Blizzard".



"Describir las afirmaciones hechas de 'distorsionadas y en muchos casos falsas' crea en el seno de la empresa un ambiente que desacredita la palabra de las víctimas", denunciaron los firmantes de la carta.

En el caso más reciente de acusaciones de sexismo dentro de la industria de los videojuegos, la demanda contra Activision afirma que la compañía de California "fomentó una cultura sexista y pagó a las mujeres menos que a los hombres a pesar de que las mujeres realizaban un trabajo básicamente similar", según un comunicado de la agencia estatal.



También alega que las mujeres "fueron sometidas a constante acoso sexual, incluyendo manoseos, comentarios e insinuaciones" y que los ejecutivos sabían de esto pero no tomaron medidas. En cambio tomaron represalias contra las mujeres que denunciaron la situación.

Serias acusaciones

La demanda presentada en Los Ángeles indicó que las mujeres eran sometidas a una práctica llamada en inglés "cube crawls", en la que los hombres ebrios pasaban de cubículo en cubículo involucrándose en "comportamientos inapropiados" con sus colegas mujeres en el lugar de trabajo.



La empresa dijo que en "casos donde hubo conducta impropia, se tomaron acciones para tratar el asunto". E indicó que aunque colabora con la agencia estatal, ésta se "apresuró presentando una demanda inexacta, como lo demostraremos en la corte".



Los empleados condenaron la defensa de Activision como "odiosa e insultante".



Activision, que contaba con unos 9.500 asalariados a finales de 2020, no respondió inmediatamente a un pedido de comentario de AFP.

Cambio de tónica

Este miércoles, el director ejecutivo de Activision Blizzard anunció una serie de medidas, entre ellas evaluar a los altos cargos, para luchar contra el sexismo y el acoso en el seno de la compañía de videojuegos.



"Estamos evaluando inmediatamente a los gerentes y líderes de toda la compañía", dijo Bobby Kotick en un comunicado dirigido al personal al que tuvo acceso la AFP. El bufete de abogados WilmerHale revisará las prácticas de la compañía, anunció Kotick, quien amenazó con "despedir" a quien "se descubra que ha impedido la integridad de nuestros procesos para evaluar las reclamaciones".



Kotick reconoció que la empresa fue "francamente, sorda" ante las primeras denuncias de sexismo en el ambiente de trabajo.



"Garantizar que tenemos un entorno de trabajo seguro y acogedor es mi mayor prioridad. El equipo directivo los ha escuchado alto y claro", dice el director ejecutivo en la misiva.



Añadió que la empresa "seguirá investigando todas y cada una de las denuncias" de sexismo en Activision "y no dudará en tomar medidas".



El contenido de los juegos de Activision criticado como sexista también será eliminado tras las quejas tanto del personal como de los jugadores, dijo Kotick, mientras que se organizarán "sesiones para escuchar" al personal.



El comunicado de Kotick llega en un momento en el que unos 50 empleados de Activision Blizzard tenían prevista una huelga el miércoles en su campus de la ciudad de Irvine, en el sur de California, para protestar contra el sexismo en la empresa.



El Departamento de Empleo y Vivienda Justos de California presentó la semana pasada una demanda civil en la que se afirma que el fabricante de "Call of Duty" y "World of Warcraft" ha violado las leyes estatales al permitir una "cultura generalizada de fraternidad de chicos en el lugar de trabajo".



En el último caso de denuncias de sexismo en la industria de los videojuegos, la demanda decía que la empresa "fomentaba una cultura sexista y pagaba a las mujeres menos que a los hombres."

