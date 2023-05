Las cosas no le han salido nada bien al multimillonario Elon Musk con una de sus más fuertes apuestas del último año: la adquisición de Twitter, quizás las red social más popular del planeta, de la cual pronto dejará de ser su director, por petición de la mayoría de sus propios empleados. En su reemplazo llegaría Linda Yaccarino, ejecutiva de NBCUniversal, según lo anunciado por Wall Street Journal, quien estaría en conversaciones para asumir las riendas de la compañía.



La lista de desaciertos que han puesto en apuros a Musk, desde cuando se puso al frente de la que él mismo llamó 'la plaza digital del pueblo' es extensa y sería el principal motivo por el que cientos de sus colaboradores (57 por ciento) votaran a favor de su salida de la dirección de Twitter, en una encuesta promovida por el mismo magnate. Pero además, la responsable de que la compañía haya perdido la mitad de su valor, el cual pasó de los 44.000 millones de dólares pagados en su momento a solo 20.000 millones hoy.



Musk se convirtió en el mayor accionista de Twitter el 4 de abril de 2022 y de inmediato fue invitado a hacer parte de su junta directiva, pero en su mente ya rondaba una idea que generaría mucha controversia, la libertad de expresión en la red social.



El aterrizaje del nuevo propietario de dicha red social no comenzó bien. De inmediato despidió a tres fichas claves de la organización: Parag Agrawale, director ejecutivo; a Ned Sega, director financiero, y al Sean Edgett, abogado general.



No serían los únicos, también dejaría sin empleo al 80 por ciento del personal que a su llegada conformaba la nómina de la compañía, reduciéndola solo a 1.500 colaboradores.



La firma no solo ha tenido una pérdida de los ingresos por publicidad hasta en un 75 por ciento, sino que su valor en bolsa ha caído de manera estrepitosa desde cuando el magnate cerró el negocio un año atrás.



Nada, al parecer, le ha salido bien a Musk, quien pásará a desempeñar otras funciones dentro de la organización, mientras las riendas de la compañía las asumirá pronto una mujer. Sin el respaldo de sus colaboradores, el magnate no tendrá otra alternativa distinta que pasarse su carta de despido cuando llegue el momento.

El reemplazo

Según ha trascendido, la jefa de publicidad de NBCUniversal, Linda Yaccarino, es la más firme candidata para enderezar lo que Musk desbarató de una red qu se consolidada cada vez más antes de la compra hace un año.



Elon Musk, propietario y director ejecutivo de Twitter, dijo en un tuit el jueves que había contratado a una nueva directora ejecutiva, sin revelar su identidad. "Comenzará en unas seis semanas", anotó.



Advirtió, además, que en la nueva estructura él se reserva una importante cantidad de funciones: la presidencia ejecutiva, la jefatura de tecnología, la supervisión de productos, el software y operador de sistemas.



Yaccarino, presidenta de publicidad global y asociaciones de NBCU, ha trabajado en NBCU durante más de una década y como jefa de ventas de publicidad de NBCU, fue clave en el lanzamiento del servicio de transmisión Peacock con publicidad de la compañía, según The Wall Street Journal (WSJ).



El medio, además, señala que el apodo de Yaccarino es: "martillo de terciopelo", debido a sus duras tácticas de negociación. El mes pasado, en una conferencia en Miami Beach, Yaccarino entrevistó a Musk y le preguntó por su visión de Twitter.



En 2021, el año anterior a que Musk se hiciera con la red social y la sacara de la bolsa, la publicidad representó casi el 90 por ciento de los ingresos de la empresa. Pero después las cosas cambiaron radicalmente: de los 100 principales anunciantes en Twitter antes de que Musk comprara la compañía, 37 no gastaron nada en publicidad en la red durante el primer trimestre de este año, según la firma de inteligencia de mercado Sensor Tower, mientras que otras 24 marcas redujeron su gasto promedio mensual en publicidad en Twitter en un 80 por ciento o más.



Hoy, la noticia de que Musk dejará a un lado sus responsabilidades en Twitter fue celebrada entre los inversores, ya que después de su tuit sobre la búsqueda de una nueva directora ejecutiva para Twitter, las acciones de Tesla (otra de las compañías propiedad de Musk) se dispararon y cerraron con un alza del 2 por ciento.



* Con información de agencias