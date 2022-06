Los temores de una posible recesión económica han aumentado a nivel mundial. Frente al tema, según medios especializados, varias compañías han reducido su personal o pausado las contrataciones, una tendencia de la que Tesla no se salvó.

Hace algunas semanas, Elon Musk aseguró tener un "súper mal presentimiento" sobre la economía, por lo que decidió recortar el 10 % de sus 100.000 empleados en todo el mundo y detener las adhesiones de nuevo personal.

De hecho, se conoció que este 11 de junio, el gerente de Tesla en Singapur, Christopher Bousigues, fue despedido.

Al magnate no le tiembla la mano para tomar decisiones. Ya inició los despidos en Tesla. Foto: EFE

"Tesla anunció una reducción del 10 por ciento de la fuerza laboral. Mi papel fue elegido para ser eliminado a partir de hoy", dio a conocer el mismo Bousigues en su cuenta de LinkedIn.

El hombre, que había viajado a Singapur el año pasado para asumir el cargo, agradeció a quienes apoyaron su labor en Tesla y destacó algunos de los logros que consiguió en este lapso.

"El año pasado, el equipo y yo construimos el negocio desde cero... Cuando sucede algo así, uno se pregunta cuál es el mejor curso de acción: si permanecer discreto o incluso callar al respecto. En última instancia, no es así como estoy construido. La transparencia y la honestidad no son negociables para mí, por lo que compartir esta noticia me pareció lo correcto con mi red", escribió.

De acuerdo con 'Business Times', Elon Musk no contratará un nuevo gerente, sino que planea que Tesla Hong Kong se encargue de supervisar las operaciones en Singapur.

Cabe destacar que las acciones de Tesla cayeron un 3 % antes de comercializarse en EE. UU., mientras que las que se cotizan en Frankfurt cayeron un 3,6 %, según registró 'Reuters'.

