El magnate y director ejecutivo de Tesla Motors, Elon Musk, participó el martes pasado en la conferencia ‘FT Future of the Car 2022’, uno de los encuentros con empresarios de la industria automotriz más conocidos del mundo, y aclaró si se quedaría o no en Tesla.

La decisión de Musk de comprar Twitter por 44 mil millones de dólares (179 billones de pesos) le dio la vuelta al mundo. El magnate vendió 8.5 millones de dólares (34 billones de pesos) en acciones de Tesla para financiar el acuerdo con la red social.



(Le recomendamos: Ramo se alía con Rappi y Buda.com para lanzar producto: su criptoponqué).



Por esta razón, varios inversionistas se mostraron preocupados ya que pensaban que el programador dejaría a un lado su trabajo en Tesla para centrarse más en las operaciones de Twitter.



No obstante, el empresario se pronunció con respecto a las especulaciones de los usuarios y afirmó que permanecerá en la compañía automotriz “mientras pueda ser útil”.



(Siga leyendo: El filántropo que busca llevar la fototerapia a regiones apartadas).

Facebook Twitter Linkedin

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla Motors. Foto: Twitter

Además, Musk también habló sobre algunos cambios que hará en Tesla para mejorar su producción, sobre todo en China donde se mueve el 30 % del mercado total de la empresa.



Ante esto, el magnate aseguró que no construirán más fábricas en el país asiático, pero sí mejorarán y ampliarán la de Shanghái.



Por otra parte, el programador expresó que, en estos momentos, el problema de Tesla es que “la demanda supera la producción en un grado ridículo”. Por esta razón, la compañía limitará o dejará de recibir pedidos por un tiempo.



(Lea también: Ingresos de Cementos Argos crecieron 11,2 % en el primer trimestre).

Facebook Twitter Linkedin

El empresario ya había adquirido el 9,2 por ciento de las acciones a mediados de abril. Foto: AFP

Sin embargo, Elon Musk mantiene firme su propósito de producir 20 millones de vehículos al año, de tal forma que, para 2030, su marca represente el 1 % de la flota mundial de automóviles.

Más noticias

Bill Gates: ‘Estamos a punto de una desaceleración económica mundial’.

Bill Gates anuncia que dio positivo para covid-19 y tiene síntomas leves.

Justo & Bueno: cierre preventivo de sus tiendas y centros de distribución.

Bill Gates: ‘Estamos a punto de una desaceleración económica mundial’.

Tendencias EL TIEMPO