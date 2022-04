Elon Musk desafía a las personas que trabajan para él y las empuja a hacer cosas que no creen que puedan hacer. Por algo es el hombre más rico del mundo.



Con SpaceX, el CEO tiene bajo su mando a más de 100.000 empleados.

Actualmente, el multimillonario está contratando a unas 20.000 personas más por la incorporación de Gigafactory a Tesla en Austin, Texas.



(Lea también: Los condones del 'Tino' y otros negocios de los famosos colombianos)



Pero la presión es gigante, pues así lo señalan algunas de las personas que han trabajado para él, quienes aseguran que Musk es propenso a momentos de ira cuando está exigiendo rendimiento. De hecho, considera que quienes no aportan deberían irse.



(Además: Así puede utilizar el servicio gratuito de nómina electrónica de la Dian)



"Los diamantes se crean bajo presión y Elon Musk es un maestro en su fabricación", dijo Dolly Singh, exdirectora de adquisición de talentos en SpaceX.



"Es probable que también sepa cuánto apesta en el extremo receptor, pero sabe que superarás tus propias expectativas, si mantiene la presión", anotó.

Sabe que superarás tus propias expectativas, si mantiene la presión FACEBOOK

TWITTER

Un ingeniero de software de Tesla dijo a Insider: "Él desafía a las personas (...) Es realmente genial en algunos aspectos".



(Le puede interesar: Multas a las que se exponen pasajeros que no se bajaron de avión de Latam)



"Si dijiste algo mal, cometiste un error o lo molestaste de la manera incorrecta, él decidiría que eres un idiota y no hay nada que pudiera hacerlo cambiar de opinión», dijo un alto ejecutivo de ingeniería de Tesla, en Wired, en 2018.



En 2015, Musk se describió a sí mismo como un nanogerente, durante una entrevista con The Wall Street Journal.



Al compartir su filosofía en un correo electrónico a sus empleados de Tesla, en 2018, escribió que, en general, debería haber menos reuniones y más cortas.



"Sal de una reunión o termina una llamada tan pronto como sea obvio que no está agregando valor", dijo en esa época.



"No es de mala educación irse, es de mala educación hacer que alguien se quede y pierda el tiempo", sostuvo en la misiva.



También escribió: "Si seguir una ‘regla de la compañía’ es obviamente ridículo en una situación particular, de modo que sería una gran caricatura de Dilbert, entonces la regla debería cambiar".



En otro correo electrónico, de octubre, Musk les indicó a jefes de Tesla que tienen tres formas de proceder cuando les envía un e-mail: "Explicar por qué está equivocado, pedir una aclaración o ejecutar las instrucciones".



“Si no se hace nada de lo anterior, se le pedirá a esa persona que renuncie de inmediato”, escribió.

También puede leer:

- Conozca los beneficios a los afectados por el incidente del vuelo de Latam

​

- Treinta, 'fintech' colombiana, levanta 46 millones de dólares



- Bolsa de Toronto tendrá más foco en la transición energética



TENDENCIAS EL TIEMPO