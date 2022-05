Los empresarios colombianos definieron una hoja de ruta que incluye cinco frentes de trabajo fundamentales en los que se debería concentrar el próximo gobierno y la sociedad en general, para construir un futuro sostenible desde el punto de vista económico y social.



Dichos frentes abarcan una reingeniería de la estrategia para superar la pobreza, el fortalecimiento del aparato empresarial colombiano bajo el nuevo entorno mundial, nuevas oportunidades basadas en la baja huella de carbono, un entorno mínimo competitivo y la creación de condiciones para generar debates que conduzcan a las reformas que verdaderamente y con urgencia demanda el país.



Se trata de un extenso documento en el que se muestra una visión completa de cada uno de los sectores en los que el país debe enfocarse, pero, a su vez, cómo abordarlos, el cual será entregado a cada una de las campañas de los aspirantes a la Presidencia de la República en los próximos días.



Según Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), el país sabe bien cuáles son esos problemas, desde hace años están diagnosticados y tienen bastante ilustración sobre estos, lo que se requiere con urgencia es definir unas estrategias claras para trabajar en la solución de los mismos.



“Colombia tiene en este momento una posibilidad relativamente buena de salir adelante y enfrentar lo que tenemos”, sostiene el vocero gremial.



Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO.

En su opinión, en las campañas a la Presidencia se hace un gran inventario de muchos temas relevantes, pero eso no conduce a que haya una estrategia que tenga en cuenta tiempos, recursos ni las capacidades del Estado para abordar esas problemáticas.

En ese sentido, lo que los empresarios les están diciendo a los distintos candidatos es que “hay que tener no solo un listado de necesidades sino una estrategia claramente definida de hacia dónde vamos y cómo lo vamos a lograr, y ese es quizás el llamado que les hacemos a las campañas y al próximo presidente”.



Y en ese listado de cosas urgentes hay dos aspectos que resaltan en medio de la coyuntura actual: la pobreza y el empleo, los cuales, según Mac Master, terminan generando un peso específico muy grande sobre lo que se debe hacer.



Autopista de doble carril

Sin embargo, advierte que para tener éxito el país debe enfocarse en una estrategia claramente delimitada por dos carriles: la superación de la pobreza y el robustecimiento de la actividad empresarial, pero ninguno de los dos carriles puede funcionar independiente del otro, se necesita que ambos avancen a un ritmo similar.



“Políticas basadas solo en desarrollo empresarial o solo en temas de desarrollo social o superación de la pobreza no van a tener éxito. Llegó el momento de montar un carril dual que permita la construcción desde el punto de vista económico un futuro sostenible”, dice.



En materia de reducción de la pobreza el mensaje de los empresarios a los candidatos es que se hay que hacer una reingeniería a la estrategia actual, haciendo énfasis en la población más vulnerable y sustentada en un respaldo representado por recursos fiscales.



En este punto específico, sugieren revisar a fondo la política de subsidios para poder refocalizarlos, porque las condiciones del país han cambiado, se necesita un análisis profundo y determinar a quién se le debe dar subsidios, porque en este momentos muchos de esos recursos se están yendo a personas que no los están necesitando.



También se debe focalizar el tipo de subsidios con una proliferación de programas y los empresarios consideran que, si bien todos esos nuevos programas ayudaron mucho durante la pandemia, se debe reorganizar con prontitud.



“Colombia está en mora de hacer un programa de focalización, identificación de necesidades, priorización de población y redefinición de incentivos y que eventualmente se pueda hablar de uno o dos subsidios completos y que no dejen a nadie por fuera”, explica Mac Master.



Fortaleza empresarial

Advierte la Andi, en su documento, que se debe implementar una posición estratégica en materia de política industrial integral y de comercio internacional de cara a la nueva realidad de los mercados y las relaciones internacionales.



Dicha estrategia debe tener tres aspectos fundamentales: inversión, competitividad, internacionalización e innovación tecnológica.



Y es que con los problemas surgidos en torno a la cadena de suministro y el desacople de la globalización, hoy más que nunca es indispensable un sector empresarial moderno que se ajuste a las nuevas condiciones de los mercados.



Así las cosas, es necesario consolidar las cadenas productivas, producir bienes de mayor valor agregado, sofisticar y diversificar la canasta exportadora, contar con una estrategia de internacionalización, buscar ser parte de las cadenas globales de valor y atraer la localización de esas cadenas en el país.



Otro de los aspectos que resalta el documento son las ventajas que debe aprovechar el país con sus avances en el tema de baja huella de carbono.



Según la Andi, Colombia cuenta con una economía limpia, tanto por la generación de energía eléctrica y su posición geográfica estratégica privilegiada. Además, el país cuenta con la novena matriz de generación más limpia en el eje de sostenibilidad ambiental y la posición geográfica de sus puertos, lo cual se traduce en menores emisiones debido a la menor distancia hacia los mercados mundiales frente a otros puertos.



Otro sector que requiere una atención importante es el agro, el cual se puede convertir en un abastecedor de alimentos clave en el contexto global.



No obstante, se requiere definir el tema del uso de la tierra, de tal forma que su tenencia y su posibilidad de uso le permitan al productor tomar la decisión de invertir a largo plazo, señala la Andi.



Además, agrega, se necesita el desarrollo de vías terciarias, distritos de riego y centros de acopio. Un tercer aspecto en esta agenda es la tecnificación del campo y uso de semillas certificadas, a lo que se suma el hecho de que hay que completar la cadena agroindustrial y producir bienes de alto valor agregado.



Pero en esa hoja de ruta no podía faltar el tema de las reformas pendientes. Según Mac Master, el país ya sabe cuáles son y la urgencia de cada una, pero no se ha logrado hacerlo en los últimos años; por eso señala que su propuesta para el próximo gobierno es desarrollar una estrategia de diálogo social que permita concertar estas reformas.



“Una estrategia adicional estaría enfocada en abrirnos a discutir los grandes temas nacionales y cómo abordarlos, que son: altas tasas de desempleo e informalidad, nuevas formas de contratación laboral, aumento de la competitividad y productividad, nuevas competencias y habilidades, entre otras.



