La icónica empresa de helados que dio un vuelco con los domicilios

En plena fase de los aislamientos los domicilios soportaron la operación de Helados Popsy, reconocida marca que por largo tiempo vio cerradas sus tradicionales heladerías en los centros comerciales.



Actualmente, pese a la reapertura de los puntos de venta, el esfuerzo de la compañía se orienta a mantener la fortaleza que ha ganado en ese canal, según lo señala la gerente general de la compañía, Natalia Niño.



La directiva explicó que antes de la pandemia el 80 por ciento de las ventas estaban concentradas en los 230 puntos a nivel nacional y otro canal importante eran los supermercados.

“Viene la pandemia, se aplican a las restricciones a los centros comerciales y evidentemente tuvimos un impacto bastante significativo como negocio. Y ahí es donde comienza el reto de entender las nuevas necesidades del mercado y reaccionar rápido como compañía”, explica la empresaria.



Y al entender que si el consumidor no iba a los puntos, había que ir este, hubo tres conclusiones clave: La primera es que unas pocas heladerías operaban con agregadores o con plataformas electrónicas y lo que se hizo fue rápidamente fue dar mayor cobertura.

En ocho días la empresa ya estaba con las cuatro o cinco grandes compañías de domicilios del país de haber iniciado la cuarentena con tan solo 20 puntos de venta, Popsy pudo ir escalando poco a poco a mayor número de operación.



“Pasamos de Rappi a nuevos aliados como Uber Eats y Domicilios.com y tener mayor cobertura de la red. Paralelamente montamos nuestro propio canal con la plataforma www.domicilios.popsy.com y eso constituyó para nosotros la piedra angular de poder empezar a solventar el tema económico en tiempos de crisis”, recalca Niño.

Capitalizando oportunidades en la crisis

Luego, buscando sinergias en la red de distribución y entendiendo las nuevas necesidades y el cambio en los hábitos de consumo, la empresa definió que había un espacio para un canal de distribución nuevo llamado home service, inicialmente en Bogotá y sus alrededores.



Se trata de llevar alimentación congelada, no solo helado, sino otros productos complementarios que permiten solucionar o el desayuno, el almuerzo, la cena o los snacks del día para las personas que están en casa y no tienen tiempo de cocinar.

Esto es amicasa.com.co, en donde están vinculadas como Juan Valdez, La Fazenda, McCain, Koller, Europastry, Nestlé, El Kiosko, Pastas Carmis y The Cookie Jaar, entre otros.



“Esta oferta de productos congelados y refrigerados por comercio electrónico es una muestra de innovación y de rápida reacción”, recalca.

A la fecha a Helados Popsy le faltan tan solo un 10 por ciento de puntos de ventas por reabrir y está trabajando a marchas forzadas para llegar a niveles normales, para lo cual estima que a mediados de 2020 el tráfico de centros comerciales, donde está el 97 por ciento de la red, se habrá reactivado en su totalidad.



Y luego de las reaperturas el domicilio está en 20 por ciento en el total de las ventas, y la apuesta es a mantener ese porcentaje del ingreso. “Tenemos un reto muy grande en no dejar desaparecer los domicilios, ahora que ya terminan las restricciones”, indica la gerente general de la compañía, Natalia Niño.



Pero reconoce que es difícil tener una estimación sobre el impacto final de la pandemia en las ventas al cierre de este complejo año 2020.



“Tuvimos meses de un impacto tremendamente significativo, con apenas un 15 por ciento del ingreso, por ejemplo. Con toda certeza el resultado del año, si bien tiene unas lecciones y unos aprendizajes muy interesantes y muy satisfactorios, es imposible pensar que vamos a llegar al mismo resultado del año pasado. En el 2019 los ingresos fueron de 148.000 millones de pesos ”, explica..



Y advierte que dependen de la evolución de la pandemia diariamente, de las restricciones y la situación económica del país, ya que si se considera que el 80 por ciento de las familias colombianas se han visto afectadas en su ingreso, claramente también sus hábitos de consumo. “Nosotros no podíamos ser la excepción a ese fenómeno”, puntualiza.

Constanza Gómez G.

Periodista de PORTAFOLIO