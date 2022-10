Ante los riesgos actuales que existen para la veracidad e integridad de la información, por efecto de tecnologías que pueden manipular textos, fotos, videos y fuentes informativas, nació en 2019 la Iniciativa de Autenticidad de Contenido (CAI), una organización independiente cofundada por The New York Times, Adobe y Twitter para promover la adopción de un estándar abierto para la autenticidad y procedencia del contenido.

La CAI, que agrupa a comunidades de tecnología, redes sociales, organizaciones de derechos humanos y fact-checkers, otorga a los medios de comunicación asociados, que integren sus metodologías y procesos, un sello de confianza y transparencia informativa en línea, el cual fue otorgado a EL TIEMPO como el primer medio del país en recibirlo.



Más de 800 organizaciones de noticias como la Agencia France-Presse, The Associated Press, BBC, Getty Images, The Washington Post, The Wall Street Journal y Reuters, así como empresas de tecnología tales como Microsoft, ARM, Qualcomm y Nikon, hacen parte de la CAI.



“Estamos verdaderamente encantados de que EL TIEMPO, una organización de noticias con más de 100 años de historia, sea el primer diario en América Latina que se haya unido al esfuerzo mundial para promover un estándar de fuente abierta para la procedencia digital, cuyo logro es visto como una medida clave en la lucha contra la desinformación”, dijo Santiago Lyon, jefe de promoción y educación de CAI.

Un sello de confianza

Los medios miembros de la CAI cuentan, entre otros, con el sello ‘Content Credentials’, que permite a los creadores de imágenes adjuntar de forma segura datos de atribución importantes a las imágenes, como el nombre, ubicación y hora de creación de una imagen, que ayudan al público a evaluar mejor la autenticidad del contenido.



La información adjunta rastrea y especifica cualquier cambio realizado en el archivo después de su creación. Esta es una de las maneras cómo el estándar abierto de CAI ayuda a las organizaciones periodísticas, y a sus audiencias, a contar con metodologías de fiabilidad de la información.



“EL TIEMPO en sus 111 años ha trabajado sin descanso por la veracidad y equilibrio de su labor informativa. Nuestro ingreso a la Iniciativa de Autenticidad de Contenido es una muestra más del sólido compromiso de toda la redacción y la organización por llevar información veraz, oportuna, de manera responsable con el país y la sociedad”, señaló Andrés Mompotes, director general de EL TIEMPO.

EL TIEMPO