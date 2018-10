Este domingo circula con EL TIEMPO especial de innovación

Este domingo 28 de octubre circula con EL TIEMPO un especial de innovación en el que se hace un extenso recorrido con los avances más importantes de los últimos años en materia de ciencia, tecnología, salud, finanzas, agricultura, infraestructura, arte, cultura y comunicaciones, entre otros campos, y cómo estos vienen moldeando la cotidianeidad de millones de personas, independientemente de su actividad o lugar en que se encuentren.

Este especial de 80 páginas, que también tendrá una versión digital en ELTIEMPO.COM circula justo un año después de que esta Casa Editorial estrenara el rediseño de EL TIEMPO, un trabajo que ha sido reconocido a nivel mundial como ejemplo de innovación en materia de medios de comunicación alcanzando dos grandes distinciones: el Awards of Excellence, que concede cada año la Society for News Design (SND), que agrupa a cerca de 1.000 afiliados en el mundo, y el Print Innovation Awards 2018 de Wan-Ifra, otorgado por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias.



El primer reconocimiento se le concedió a comienzos de marzo de este año en la categoría de rediseño, en la que compitió con medios impresos de los cinco continentes, mientras el segundo (galardón de oro) le fue otorgado a principios de octubre, por la excelencia en el rediseño de EL TIEMPO.



Estos premios son un reconocimiento a la innovación y al esfuerzo de esta Casa Editorial por entregarle a sus millones de lectores un producto no solo agradable desde el punto de vista gráfico, sino valioso en materia informativa.

Diversas visiones

Este trabajo de análisis e investigación, en el que participó cerca de un centenar de periodistas de distintas disciplinas, entrega a nuestros lectores una visión no solo global de lo que se entiende y conoce como innovación, sino que también la aborda desde distintas ópticas, a decir, del Estado, la academia, las empresas, las ciudades y sus comunidades y cómo cada uno de estos elementos juega un rol fundamental en este engranaje que está llamado a impulsar a los países hacia un mayor progreso y consolidación económica, entre otros.



Un capítulo especial tiene que ver con la manera en que las personas debemos prepararnos para enfrentar todos estos cambios vertiginosos que se están dando y ese primer paso empieza con algo tan sencillo como entender el nuevo vocabulario que acompaña a la innovación, dicen los expertos.



Este especial también está acompañado de la visión que tiene el Gobierno frente al papel de liderazgo y compromiso que debe tener en este nuevo reto; el de los empresarios, los educadores, así como de los casos exitosos de empresas nacionales y extranjeras; qué piensan los jóvenes frente a este nuevo escenario, pero también las pautas que se tienen que seguir para lograr ser un agente verdaderamente innovador.



EL TIEMPO indagó, además, acerca de aquellos colombianos que han logrado desarrollos tecnológicos claves y que hoy se aplican en distintas disciplinas en el mundo, como el caso de Sebastián Torres, ingeniero de innovación del Hospital General de Medellín, reconocido por el proyecto Laboratorio de Cocreación en Salud como uno de los innovadores más importantes del continente.



Habló con los creadores y protagonistas de los centros de emprendimiento, como el Domo I del grupo Bolívar, de Lab 1, cuyo propósito es que las personas encuentren en el emprendimiento una ‘vocación sostenible’. También con aquellos que han logrado un reconocimiento nacional e internacional por el desarrollo de sus aplicaciones financieras que buscan hacerles la vida más sencilla a los consumidores, y con las que persiguen el sueño de algún día llegar a la meca de la tecnología, el Silicon Valley.



Esta entrega especial de EL TIEMPO y ELTIEMPO.COM incluye, además, un capitulo en el que les recomienda a esos inquietos emprendedores los libros que no pueden faltar en sus bibliotecas, así como otros consejos prácticos que les ayudará a conseguir sus metas, por eso este domingo el especial de innovación de EL TIEMPO es una edición que no puede dejar de tener.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS​