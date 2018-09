Expectativa por idea sobre salario mínimo en comisión de concertación

Este lunes a las 9 a. m. se realizará la primera reunión, bajo el gobierno de Iván Duque, de la Comisión de Concertación Nacional de Políticas Salariales y Laborales.



Se espera que en el encuentro se discutan, entre otros temas, los alcances del proyecto de ley del senador Álvaro Uribe, que plantea otorgarle al presidente la facultad de hacer un incremento extraordinario al salario mínimo mediante decreto.

A la reunión, que será liderada por la ministra del Trabajo, Alicia Victoria Arango, asistirán representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). También participarán la Confederación Democrática de Pensionados así como algunos gremios del país como la Andi, Asobancaria y Fenalco.

Continuamos con una tasa de desempleo que es de las más altas de la región y una tasa de informalidad que también es muy alta. Todo eso hace parte de los puntos que vamos a abordar FACEBOOK

TWITTER

“Continuamos con una tasa de desempleo que es de las más altas de la región y una tasa de informalidad que también es muy alta. Todo eso hace parte de los puntos que vamos a abordar”, dijo Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, quien señaló que también se definirá el cronograma de las negociaciones sobre el incremento del salario mínimo para el 2019.



La ministra del Trabajo ha manifestado su intención de lograr un ‘diálogo social’ basado en el tripartismo. “Necesitamos que empresarios, trabajadores y Gobierno podamos trabajar de la manera más armoniosa posible”, dijo Arango, al término de una reunión con el Consejo Gremial Nacional el pasado 29 de agosto.



Las centrales obreras y los gremios esperan conocer la posición del Gobierno respecto al proyecto del senador Uribe en el que se propone que ese porcentaje incrementado se deposite en cuentas de cesantías.



Algunos sectores como el gremio Andi han expresado su preocupación respecto al efecto que podría tener la iniciativa en la productividad, la competitividad y las finanzas públicas así como las posibilidades de que se incentive la informalidad.



“Hay que estudiar todas las alternativas que permitan formalizar ese 48,5 por ciento de los trabajadores que están fuera del sistema de seguridad social”, dice Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

Por su parte, el presidente del gremio de comerciantes Fenalco, Pedro Marín, señala que aunque la entidad no tiene una posición definida, considera que es una propuesta interesante y audaz.



“Como la inflación está controlada, no sería necesario plantear el incremento, pero desde el punto de vista del consumo y de la generación de mayor capacidad adquisitiva, es un debate importante y necesario, que no puede ser rechazado ni aceptado a priori”, afirmó.



ANA MARÍA VELÁSQUEZ DURÁN

EL TIEMPO