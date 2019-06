'Rezago tecnológico, la principal amenaza a la paz en el futuro’

No es un secreto que la informalidad es un fenómeno que hace que la mayoría de trabajadores en Colombia no cuente con un empleo de calidad. Y las tecnologías de la información están abriendo el terreno a nuevas formas de trabajo, en plataformas colaborativas, por ejemplo de transporte o mensajería, que están atizando la informalidad.

Justamente la informalidad y una economía más tecnológica y automatizada son los temas que Christopher Pissarides, nobel de economía en el 2010, abordará en la Convención Bancaria, mañana en Cartagena, en una conferencia auspiciada por Corficolombiana.



El profesor de London School of Economics habló de las perspectivas laborales.

Las plataformas convocan a trabajadores que se vuelven ‘socios’ y no ‘empleados’.

¿Cómo evitar que esas formas ahonden el empleo informal?



El empleo informal es un gran problema en países como Colombia, donde es extensivo. Los principales perdedores son los trabajadores, que no tienen seguridad social contra la pérdida del empleo y no tienen seguridad laboral que les dé incentivos para capacitarse. La capacitación funciona mejor cuando es asumida por los trabajadores, lo que significa que el trabajador asume la iniciativa de capacitarse según los requisitos del trabajo. Pero si el trabajo es informal, el incentivo no está presente.



Arreglos laborales como Uber les facilitan a los trabajadores evitar la ruta del empleo formal. Pero lo que parece ser una ganancia a corto plazo, sin pagar aportes a la seguridad social, puede ser costoso en el futuro, cuando entrar y salir del empleo probablemente se hará más frecuente. En virtud de las varias estructuras de incentivos asociados con dichos arreglos laborales, los gobiernos deben ser más estrictos para asegurarse de que los trabajos se registren correctamente y que los trabajadores se encuentren cubiertos por la red que proporciona la seguridad social. Para que esto funcione, los gobiernos deben trabajar con la compañía matriz y otorgarles a los gerentes incentivos para registrar a los trabajadores correctamente, quienes se benefician de las oportunidades laborales que ellos ofrecen.



Si la gente percibe más bienestar por los pagos de impuestos y seguridad social, se anima más a pagar. Pero con recaudos bajos en países que no son ricos, es difícil gastar y generar bienestar. ¿Cómo romper ese círculo vicioso que frena el recaudo para la seguridad social?



No tengo duda alguna de que la manera para romper el círculo vicioso de bajo recaudo de impuestos y baja prestación de servicios sociales es trabajar más para obtener un mayor cumplimiento tributario. Sería un error tomar prestado para aumentar la prestación social, pues aumentaría la deuda que llevaría a riesgos de cesación de pagos.



La mejor forma de hacer cumplir el recaudo tributario es que el Gobierno persuada a los contribuyentes de que existe un vínculo cercano entre los tributos y la calidad de la prestación del servicio social. Convencer a los contribuyentes de que este vínculo es fuerte requiere de un gobierno en el cual la gente confíe como un planificador eficiente del presupuesto social. Lograr este estatus toma años y mucho esfuerzo, y muchos gobiernos fallan en hacerlo. Como alternativa, la evasión de impuestos se puede reducir con un gobierno fuerte que identifique a los infractores y haga cumplir penas severas en casos de incumplimiento comprobado.

Hay temores sobre un remplazo de trabajadores por máquinas. Pero las máquinas deben ser diseñadas, programadas, adaptadas, fabricadas y operadas. ¿Esta cadena no compensa las labores humanas que se reemplazan?



El trabajo en esta área de investigación –las implicaciones precisas de la sustitución entre máquinas y trabajadores– aún se encuentra en sus etapas más tempranas, así que se podría argumentar que aún no sabemos la extensión total de los vínculos. Pero, en mi opinión, y dado que conocemos los vínculos entre inversión de capital y producción, los puestos que serán creados para producir y mantener las máquinas que reemplazarán los empleos serán menos que los que serán reemplazados, por un amplio margen. Las máquinas pueden trabajar mucho más rápido que los humanos y una vez producidas, su mantenimiento no implicará mucho tiempo. Adicionalmente, una gran parte de los insumos en la producción de máquinas son las máquinas mismas. Por ejemplo, lo carros son virtualmente producidos completamente por robots; los empleos perdidos en las líneas de ensamblaje de antes excedían en gran medida los necesarios para producir los robots que ahora ocupan las líneas de ensamblaje.



Creo firmemente que las economías que funcionan bien son capaces de crear nuevos puestos de trabajo que empleen a aquellos que pierden sus empleos con las máquinas, pero no serán los puestos de trabajo que se utilizan para fabricar las máquinas de la nueva era. Serán empleos en sectores de servicio intensivos en trabajo como en la industria de la salud y hotelera.



Si la automatización reduce la participación humana, ¿un efecto no debería ser más tiempo libre para la gente y decisiones que limiten las jornadas laborales legales?



Sí, creo que la llegada de robots y máquinas con inteligencia artificial liberará más tiempo para que la gente busque intereses externos, que los economistas llaman tiempo de ocio. La mayor parte de este tiempo libre adicional se manifestará en la introducción de más empleos de tiempo parcial y una licencia pagada anual más larga.



En los 60, en Europa la licencia anual era de aproximadamente dos semanas; ahora es entre 5 y 6 semanas. El país con las horas de trabajo anuales más bajas en Europa es Alemania, que es también el país con mayor consumo de capital. Esto está bien en mi opinión; de hecho, es un buen desarrollo porque permite el disfrute de una vida más completa.



Creo que los economistas y los ministros de los gobiernos a menudo se centran demasiado en el crecimiento del PIB y los ingresos per cápita, e ignoran otros aspectos sociales de la vida.



Usted menciona la reglamentación gubernamental: los gobiernos tienen que hacer posible que las empresas y los trabajadores participen en arreglos mutuamente satisfactorios sobre el trabajo de tiempo parcial y más licencia anual. La reglamentación excesiva o los arreglos en contra de los horarios de trabajo flexibles dañan a los trabajadores en la era de los computadores y la inteligencia artificial.

¿Cómo pueden aquellos países que tienen que destinar sus recursos a la supervivencia evitar rezagarse y que se amplíe la brecha tecnológica con los países avanzados?



Este es un asunto muy serio y creo que es la principal amenaza a la paz en el futuro: que mientras que los países adelantados avanzamos en el despliegue de nuevas tecnologías, a través de nuevas investigaciones y aplicaciones, los países más pobres están luchando para mantenerse al día con el ritmo de desarrollo económico, que se está volviendo cada vez más difícil. El modelo chino de desarrollo económico, en el que el trabajo barato de manufactura producía bienes para la exportación, se está volviendo cada vez menos viable.



La desigualdad, tanto entre las naciones como dentro de los países, amenaza con aumentar a niveles políticamente peligrosos, dando lugar al extremismo político. No tenemos soluciones políticamente viables. Tal vez estoy siendo ingenuo, pero creo que la única manera de tener éxito en la prevención de este desarrollo es trabajar juntos a través de agencias internacionales, como las Naciones Unidas o el Banco Mundial, pero no estoy seguro de que haya voluntad de los ya ricos para compartir estos beneficios; testigo de esto, por ejemplo, el pensamiento actual en los Estados Unidos. Incluso en Europa, donde hay compromiso con una unión explícita de naciones, hay muy poca participación entre las naciones en los beneficios de las nuevas tecnologías.



¿Qué cree que siempre solo podrá ser hecho por seres humanos?





¡El buen arte! La creatividad siempre pertenecerá a los seres humanos. También, el servicio de buena calidad donde el ambiente es impredecible, como por ejemplo en la enfermedad mental y en el asesoramiento sobre una variedad de temas, incluyendo la doctrina religiosa y moral. La hospitalidad, el buen cuidado de la salud, el buen deporte y el buen arte siempre serán hechos por los seres humanos. ¡Creo que un robot jamás se equiparará con Leonardo da Vinci o Lionel Messi en sus respectivos talentos!.



MAURICIO GALINDO

EDITOR DE ECONOMÍA EL TIEMPO