JetSmart manifestó su interés por adquirir el 100 por ciento de la aerolínea Viva. Tras este anuncio, Avianca se refirió a la propuesta, la cual calificó de inviable y de ser una distracción en el proceso de integración que se analiza en el mercado local.



“Avianca y sus accionistas consideran que la declaración de interés de JetSmart, tiene como único objetivo utilizar una propuesta, a todas luces inviable, para generar una distracción a la solicitud de integración de Viva y Avianca”, señaló Avianca.



Según la compañía, “ni Avianca ni sus accionistas han recibido ofertas para traspasar su participación económica en Viva”.



En el comunidado también advirtió que la declaración de interés de JetSmart no es una opción real para solucionar la crisis de Viva toda vez que “tanto JetSmart como su segundo mayor accionista - American Airlines- operan en el mercado colombiano y por lo tanto cualquier transacción requeriría de las mismas aprobaciones que necesita Avianca para la integración con Viva”.



Avianca agregó que dicho proceso de obtención de permisos, que en el caso de Avianca y Viva comenzó hace seis meses, no podría siquiera empezar sino hasta después de que exista un acuerdo para que JetSmart adquiera a Viva.



Según Avianca, esta transacción podría estar sujeta, no solo a aprobaciones en Colombia, sino también en los otros mercados en que participan Viva junto con JetSmart y/o American Airlines, incluyendo países como Perú, Argentina, Chile y Estados Unidos.

Avianca reiteró su intención integrarse con Viva para que sean parte de un mismo grupo empresarial. Sin embargo, la Aeronáutica Civil, en enero, confirmó la nulidad del proceso, pero este seguirá en estudio, el cual se está llevando a cabo con un trámite especial.



La aerolínea Viva, por la crisis, empezó a cerrar algunas operaciones desde la ciudad de Cali y dejó de ofrecer servicios hacia destinos de playa.



Además, Félix Antelo, presidente de Viva, le dijo al diario Portafolio que el alza del dólar, los precios de los combustibles y la elevada inflación han golpeado con fuerza las finanzas de la compañía y a todo el sector de la aviación en Colombia y el mundo.



De otro lado, JetSmart es una empresa chilena que forma parte del portafolio de líneas aéreas de Indigo Partners, fondo de inversión que controla otras cinco líneas aéreas y es reconocido por su liderazgo en este segmento de la industria aérea mundial.



“Creemos que una transacción entre JetSmart y Viva Air permitirá mantener el modelo ultra-bajo-costo en Colombia y eso permitirá seguir ofreciendo más rutas a menores precios", dijo Estuardo Ortíz, CEO de JetSmart, sobre la propuesta de comprar Viva.



JetSmart opera en Colombia desde los aeropuertos de Bogotá, Cali y Medellín, con vuelos a Santiago, capital chilena.



Con información de Portafolio