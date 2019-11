Viva Air va tras 7,2 millones de pasajeros en 2020

Ser una aerolínea de bajo costo no significa que quienes las utilizan no tengan derecho a servicios modernos y de calidad.



Eso lo tiene claro Félix Antelo, presidente de Viva Air, quien mantiene su apuesta por consolidar la firma como referente en Colombia y Perú, entregando servicios con altos estándares a precios competitivos.

¿Qué tanta acogida han tenido las aerolíneas de bajo costo?

​

Este año, como grupo, transportaremos unos 6 millones, de los cuales 4 serán en Colombia, el resto en Perú y eso implica un crecimiento del 43 por ciento anual. En 2020 la meta es transportar más de 7,2 millones de pasajeros, un crecimiento del 20 por ciento.



¿Cómo se refleja esto en el balance?

​

Vamos a ver mejores resultados que en 2018, pues estaremos por arriba del punto de equilibrio pese a que 2019 ha traído grandes desafíos, con una tasa de cambio en Colombia que jugó en contra. Somos optimistas y en el presupuesto del 2020 vemos mejoras gracias a que los costos seguirán bajando.



¿Qué novedades hay?

​

Vamos a traer 4 o 5 aviones más, con lo cual seguiremos mejorando en eficiencia y atrayendo más pasajeros que quieran viajar de manera inteligente, si se quiere pagar solo por lo que se necesita. Este año terminamos con 22 aeronaves, de las cuales 15 son nuevas (A320).



Abriremos nuevas rutas internacionales desde Colombia, vemos destinos en el Caribe, en Estados Unidos y, en lo nacional, vemos rutas nuevas en Colombia y Perú. Esto implica una inversión de más de 300 millones de dólares. Seguimos invirtiendo en tecnología, impulsando nuestra web, el sistema de planificación de itinerarios y manejo de tripulación, con inversión de 1,5 millones de dólares.



Lanzaremos una tarjeta de crédito, un club de descuentos para viajeros frecuentes y estamos muy cerca de vender tiquetes a través de WhatsApp.



¿El costo es el único factor para atraerlos?



No. Es uno de los dos más relevantes. Nosotros lo vemos más como el valor que los clientes perciben por lo que pagan.



En la mayoría de los casos somos más económicos que la competencia, pero, además, los pasajeros nos dicen que tenemos la mejor puntualidad, una red de destinos que cubre todo el país con buenos horarios y frecuencias. Si a eso le sumamos una moderna flota, es algo que valoran y hacen que la compañía crezca mejor que sus competidores.



¿Para quién son las aerolíneas ‘low cost’?

​

Depende de la etapa de maduración del mercado. En una inicial, para clientes que o nunca han volado en avión o empiezan a hacerlo.



Este año soportaremos un millón de pasajeros que vuelan por primera vez. Pero a medida que estas aerolíneas se consolidan, como en Colombia, empieza a volar otro tipo de pasajero, como el turista y, de alguna manera, el corporativo, ejecutivos, muchos de los cuales son dueños de empresas o empleados de firmas que quieren ahorrar.



¿Es un mito que el bajo costo es sinónimo de servicio regular?



Es un punto válido y tiene que ver con lo que decía de la etapa de maduración. En Estados Unidos o Europa nadie se pregunta eso; muchos corporativos viajan en aerolíneas de bajo costo.



Pero se necesita ser consistentes en la entrega del servicio que ofrecemos, puntualidad, una flota moderna, evitar cancelaciones y reprogramaciones, tecnología de punta y proyectar solidez y confianza. Es un proceso continuo y para ello se requiere tiempo y operar de manera impecable.



¿Qué decirles a quienes critican llevar más combustible para ahorrar costos en detrimento del medio ambiente?



El combustible representa un tercio de los costos de las aerolíneas. Con los nuevos aviones, el ahorro será de entre 15 o 16 por ciento.



Hacemos tanquering en algunos vuelos y no es cierto que esto sea contaminante como lo quieren hacer ver.



Lo hacen todas las aerolíneas en el mundo. Cargar combustible en Suramérica, a pesar de que somos productores, es más caro que en Estados Unidos debido a la alta carga tributaria y las ineficiencias en algunos aeropuertos.



