Las claves de la polémica entre las licoreras por el Aguardiente Amarillo en Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dirimió la pelea que sostenían la Industria Licorera de Caldas (ILC) y la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), por el presunto plagio, por parte de la segunda empresa, de la presentación del Aguardiente Amarillo de Manzanares, que produce la licorera caldense.



La SIC ordenó a la FLA "retirar inmediatamente del mercado colombiano los productos identificados como 'Aguardiente Real' que reproduzcan o se asemejen a la presentación del Aguardiente Amarillo de Manzanares”.



Y es que aunque el Ron Viejo de Caldas ha sido el producto insignia de la ILC, el Aguardiente Amarillo, como es más conocido, se ha ganado un espacio importante entre los consumidores de los licores de esta empresa caldense.



Según las directivas de la ILC, ha sido tan grande el éxito del Aguardiente Amarillo que la FLA, presuntamente, plagió su presentación y por esta razón decidió demandarla.



"Pues claramente se asemeja mucho a nuestro Aguardiente Amarillo de Manzanares en el color del líquido, las letras con las cuales dice son también verdes como las nuestras. Hay otros temas subjetivos, la verdad pues eso sí ya es de cada persona que vea las similitudes no en el tema de las botellas y de la tipografía”, afirmó el gerente de Mercadeo de la ILC, Mauricio Vélez, a Caracol Radio a comienzos de noviembre pasado.



Vélez le dijo a la citada cadena radial que emprenderán acciones legales ante la SIC por el presunto plagio.



“Ellos (la FLA) dicen que la palabra Real es la que siempre han usado y la botella es la de solera 19 años. Sin embargo, hay gente que sí encuentra esas similitudes, entonces nosotros claramente para proteger nuestras marcas, en este caso la marca color que es la del Aguardiente Amarillo, estamos yendo ante la Superintendencia Industria y Comercio a registrar este Pantone (el sistema Pantone es una guía de colores que están identificados con un código) para así evitar la confusión al consumidor", detalló el Gerente.

El Aguardiente Amarillo no se puede vender en Cundinamarca

El Aguardiante Amarillo se ha ganado un espacio en el gusto de los consumidores colombianos. Sin embargo, en algunos departamentos del país no se ha podido comprar, ha tenido cerradas las puertas. Este es el caso de Bogotá y Cundinamarca.



El diario Portafolio informó, en agosto pasado, que los los problemas de distribución y comercialización del Aguardiente Amarillo en Cundinamarca, Bogotá y otras regiones del país se debe a que las industrias licoreras deben tener permisos por parte de los gobernadores para poder vender sus productos en otros departamentos. Esos permisos son por 10 años y se pueden prorrogar. Así lo explicó la ILC en un comunicado.



"Estos permisos no podrán ser discriminatorios ni podrán generar barreras de acceso ni restricciones arbitrarias al libre comercio ni al principio de libre competencia, de acuerdo con la Ley de Licores (la 1816 de 2016), es decir, se aplicarán de manera general para todas las empresas que pretendan ingresar aguardientes a distintos territorios", afirmó la ILC.



En el caso puntual de Cundinamarca, la ILC explicó que le otorgó ese permiso en 2017 y dos años después, en 2019, incluyó al Aguardiente Amarillo en el mismo.



Sin embargo, la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria adscrita a la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca expidió el pasado 6 de junio de 2023 la Resolución 797, por la cual revocó la autorización de la adición del producto Aguardiente Amarillo para su ingreso al departamento.



Andrés Elías Borrero, gerente general de la ILC, le aseguró al citado medio que la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca no informó con antelación esa decisión.

Aguardiente Amarillo. Foto: Industria Licorera de Caldas

La revocación del permiso se hizo de manera arbitraria, pues no se siguió el proceso de ley para tal fin, afectando el derecho al debido proceso, al no haber solicitado el permiso escrito y expreso para la cancelación del permiso. Adicionalmente, tampoco se otorgaron los recursos de apelación y reposición, para poder controvertir esta medida", afirmó la ILC en un comunicado.



La ILC añadió que presentará una acción judicial para pedir la nulidad de la Resolución 797.



La Gobernación de Cundinamarca, que fue consultada por este medio, explicó que, como todos los departamentos, se acogió a la norma de monopolios desde 2019 y que, por ejemplo, en Caldas, no venden aguardiente de Cundinamarca.



La venta del Aguardiente Amarillo está prohibida en Bogotá y Cundinamarca -que es uno de los mercados más grandes e importantes del país- pero la restricción para ese licor también existe en otros departamentos como Antioquia, Valle, Huila, Caquetá y Cauca.



El Gerente de la ILC explicó que esto se debe a "vacíos en la Ley colombiana que están imponiendo obstáculos al desarrollo de la industria de licores en el país".



No obstante, la decisión de Cundinamarca de cerrarle el paso al Aguardiente Amarillo deja, según el directivo de la ILC, deja las pérdidas más altas, "unos 73.000 millones de pesos en impuestos este año, afectando las rentas departamentales que van a parar a la salud de los colombianos".



FERNANDO UMAÑA MEJÍA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

