'Vamos a duplicar la potencia instalada en dos años': Grupo Enel

Tras evitar un amargo divorcio porque eran más las cosas que los unían que las que los separaban, el Grupo Enel se alista para impulsar la renovación de votos que hizo con el Grupo Energía Bogotá, gracias a la firma del nuevo acuerdo marco de inversión que dará origen a Enel Colombia, firma que integrará más de 5.000 megavatios de capacidad de generación eléctrica en cuatro países, de los cuales cerca de 1.000 serán de activos renovables no convencionales, y la operación de Codensa.



Lucio Rubio, director de Enel en Colombia, dialogó con EL TIEMPO sobre las líneas de trabajo que tendrán en los próximos años una vez se concrete la fusión y surja la nueva firma Enel Colombia.



¿Qué oportunidades se abren tras recomponer la relación en el GEB?

Este nuevo marco de inversión tiene dos cláusulas bien importantes. La primera es de exclusividad, por la cual nos comprometemos ambos accionistas a desarrollar negocios conjuntos. Esta no estaba hace 24 años. Por lo tanto, tenemos exclusividad en el desarrollo de los negocios de generación, distribución y por supuesto energías renovables.



El segundo hito, para mí muy importante, es que existe una regla clara y objetiva con unos indicadores que son fáciles de interpretar para la distribución de utilidades. Otro de los acuerdos es que las utilidades no distribuidas de los años 2016 a 2020 tendrán un pago de dividendos extraordinario, de 2,1 billones de pesos.

¿Cuál será la apuesta en energías renovables no convencionales?

Una vez la Súper los apruebe, se integrarán las energías renovables. Enel Green Power está trabajando en varios proyectos y esos se integrarán al portafolio de proyectos y formarán parte de la compañía fusionada.



Los proyectos que estamos trabajando son el proyecto eólico del Windpeshi, de 200 megavatios. Ha tenido algunos retrasos y seguramente empezaremos la parte de pruebas hacia el cuarto trimestre del 2022 y otros dos grandes proyectos solares son La loma y Guayepo. El primero está previsto que entre en el segundo trimestre del año 2022 y Guayepo en el primer trimestre de 2023. Es decir, de aquí al 2023, unos 900 megavatios de potencia instalada en eólico y solar entrarán a formar parte de la nueva sociedad.

¿Cuál será el aporte de las operaciones en Centroamérica?

Desde el momento que nos fusionemos aportará 600 megavatios que ya están construidos y en operación y casi 182 millones de dólares Ebitda al año. La empresa pasará de tener 3.500 megavatios a tener casi 4.100 megavatios y si lo unimos a estos 1.000 que hablábamos antes que están en construcción en renovables, la compañía tendrá en el año 2023 más de 5.100 megavatios de potencia instalada y por lo tanto vamos a duplicar la potencia instalada de esta compañía en dos años.

¿Qué opciones ven precisamente en Centroamérica?

Surgen y se habilitan nuevas oportunidades de negocio que nosotros hemos venido desarrollando aquí, como la movilidad eléctrica, el portafolio de productos financieros, productos relacionados con el alumbrado público y queremos entrar en Centroamérica con todo este potencial de negocio.



Ahí surge también el proyecto de interconexión Colombia-Panamá, en el que ambos gobiernos han tenido acercamientos. Lo vemos supremamente bien, pues si hay una interconexión entre Colombia y Panamá, y al estar nosotros hoy en esos países, pues implicará pues que podrá haber flujos de energía entre estos países y nosotros tendremos operaciones tanto en Colombia como en Panamá que nos permitirá flexibilizar la operación de ambos países.



En Centroamérica estamos en el Siepac que es la línea de interconexión que va desde Panamá hasta México, con un 11 por ciento del proyecto del proyecto y también eso permitirá que toda esta energía forme parte del MER, que es el Mercado Eléctrico Regional, y significa poder canalizar estos flujos en todos estos mercados.

¿Cómo se resolvieron los litigios con el GEB?

Me parece muy importante que, como consecuencia de un tercer pilar, el de la conciliación en los tribunales de arbitramento, se concilió la demanda de GEB contra Enel Américas y ya se emitió esa conciliación por parte del tribunal.



Y en segundo lugar, los otros dos tribunales que venían en camino de GEB contra Emgesa y de GEB contra Codensa por temas de conflictos de interés también, fruto de estos acuerdos, se retiraron las demandas. Por lo tanto, hoy en día no existen ya acciones judiciales en ninguno de estos casos.

¿Qué actividades estratégicas tiene el plan de expansión?

TransMilenio le adjudicó a

Bogotá ZE - empresa que hace parte de Enel X, línea de negocio de Enel-Codensa - la

provisión de 401 buses eléctricos. Foto: Enel

La primera línea son las energías renovables y los proyectos mencionados, que suponen una inversión cercana a los dos billones de pesos y estos proyectos estarán construidos de aquí al año 2023. Estamos trabajando también en la digitalización y automatización de la redes. Muchas veces hablamos de ciudades inteligentes, pero para llegar a este concepto tenemos primero que tener unas redes que habiliten la llegada. Estamos convirtiéndolas en redes más automáticas y más digitales, con un plan de expansión realmente importante de aquí al año 2030.



Hemos dimensionado construir más de 30 nuevas subestaciones para seguir dándole cobertura a la demanda eléctrica en Bogotá y al tener redes más inteligentes poder incorporar mecanismos de automatización que redundarán en la calidad de la energía que entregamos, en la cobertura en el suministro y que nos permitirá también tener en el futuro más intercambios de energía entre nosotros y los consumidores



El habilitador la transición energética son las redes y estamos hablando invertimos más de 500.000 millones de pesos al año en temas de digitalización y habilitación de nuestra de nuestras redes.

¿Y esto incluye medición avanzada, dadas las críticas del sector al esquema planteado para remunerarlo?

Hemos instalado ya unos 80.000 medidores electrónicos, pero más como prueba piloto para ver cómo se manejan los concentradores de datos, porque cuando hablamos de medición electrónica no solo es poner un equipo, sino que tenemos que montar todos los sistemas de comunicaciones, pues para poder tener todas esas señales y todos esos datos que da el cliente.



El proyecto de medición electrónica nuestro puede costar más de 300 millones de dólares para llevarla a los 3,7 millones de clientes que tenemos en Bogotá.



Aquí habrá dos componentes: en primer lugar una señal regulatoria de cómo se remunera esta inversión y el segundo de una serie de costos que se van a evitar, como que ir a hacer una vista para una lectura física o para hacer un corte del servicio.



La combinación de ambos factores hará que podamos hacer este desarrollo del proyecto. Solamente con la reducción de costos no es suficiente hacer el desarrollo de este proyecto y por eso se está diciendo que es muy importante esa señal regulatoria para ver cómo hay un reconocimiento en las tarifas y en el futuro para poder hacer este proceso.

¿Cómo están analizando las opciones en hidrógeno? ¿Compite con electrificar la economía?

Primero que tenemos que consolidar el desarrollo de las energías renovables no convencionales en Colombia, porque estamos hablando el hidrógeno verde y todavía estamos en la primera fase de construcción de grandes proyectos de energía renovable en Colombia.



Hoy en día solamente existe en Colombia una planta con despacho centralizado que es la planta de El Paso, con 66 megavatios. Creo que creo que no podemos anticipar los debates.



Tenemos que consolidar todos los proyectos que se tienen que construir y que están ligados a La Colectora, que es la línea que tiene que hacer GEB entre Cuestecitas y Colectora, donde hay 1.400 megavatios que se tienen que conectar a esa red para poder ser inyectada en el sistema eléctrico nacional.



Entonces creo que hoy en día es muy importante que estos proyectos se construyan y que un poco todos esos mitos de que la energía renovable no convencional no es confiable o que no puede garantizar energía para el sistema, se superen.



Para producir hidrógeno se necesita hacer un proceso de electrólisis y esa energía debe venir las fuentes renovables. Tenemos que dar ese segundo paso producir el hidrógeno verde y lo podemos utilizar en distintos procesos industriales y creo que hay experiencias que se están empezando a conocer de la utilización de este hidrógeno generado en el movimiento de carga y transporte de larga distancia.

¿Qué ruta tienen en generación distribuida?

La empresa que saldrá de la fusión está inmersa en estos proyectos de generación distribuida y nos hemos convertido en el grupo en Colombia con los mayores proyectos.



Firmamos un acuerdo con Cosenit y le vamos a dar generación distribuida, a través de paneles solares fotovoltaicos, a más de 11 plantas que forman parte de este grupo. Estoy hablando del Grupo Éxito, Carvajal, de Cementos Tequendama, entre otras y vamos instalarles más de 35 megavatios de forma distribuida para que incorporen en su autoconsumo de las plantas.



La generación distribuida va a ser otra de las líneas de desarrollo a futuro muy importante. Y para que la generación distribuida pueda masificarse en una ciudad grande como Bogotá es importantísimo que el operador de red pueda tener todas estas señales de quien consume, cuánto consume, cuándo consume, cómo son los intercambios de energía entre los clientes y la red.



El operador de red tiene que contar tiene que ser capaz de contar con todas estas señales y ahí se vuelve muy importante el concepto de automatización y digitalización de las redes.

¿Cómo avanzan en movilidad eléctrica?

Ya hemos puesto en operación cuatro patios, que son los de Aeropuerto, Fontibón, Suba y Usme, que llevaron a que haya en operación 483 buses eléctricos. Y a finales del año pasado nos ganamos una segunda licitación para otro patio en Fontibón y Usme, con 402 buses. Estos patios tienen la característica de que no solamente vamos a poner los cargadores, sino que además vamos a financiar el material rodante.



Es muy importante el ejemplo que estamos dando de que la movilidad eléctrica es una realidad, es el futuro. Será también uno de los grandes temas que vamos a impulsar, a promover e indiscutiblemente a meternos en la movilidad eléctrica.

