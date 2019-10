Paso clave de Avianca Holdings para fortalecer finanzas y operación

Avianca Holdings dio este lunes un paso clave en busca del objetivo central de su ajuste financiero y operacional, que consiste en incrementar a cerca de 700 millones de dólares su nivel de caja (cerca del 15 por ciento de sus ventas), cifra que, según su vicepresidente financiero, Adrián Neuhauser, es la que permitirá operar con tranquilidad una empresa de la escala de esta compañía.

En efecto, este lunes Avianca Holdings llegó a un acuerdo con United Airlines y Kingsland Holdings S. A. (su mayor socio minoritario) sobre la propuesta de inversión de hasta por 250 millones y establecieron las condiciones para el desembolso del crédito que darán las dos firmas con destino a su capitalización.



De hecho, entre los términos de la operación las partes acordaron que el préstamo será a cuatro años, con una tasa de interés del 3 por ciento y cuyo interés se capitalizará hasta el vencimiento del crédito, lo cual le da a la empresa mayor flexibilidad de caja.



Un dato clave del proceso es que dicho financiamiento podrá convertirse en acciones a discreción de Avianca –a un precio equivalente por cada una de 4,6217 dólares, lo que representa un 35 por ciento de prima sobre el precio promedio de la acción de los últimos 90 días–, sujeto a ciertas condiciones.



Por ejemplo, si el precio de la acción supera de manera estable los siete dólares, o también voluntariamente a discreción de United Airlines y Kingsland Holdings.



Según acordaron las partes, el préstamo estará garantizado por las participaciones accionarias de Avianca Holdings en sus principales subsidiarias.



Este préstamo es una acción paralela a la renegociación de deuda que está realizando la compañía por alrededor de 750 millones de dólares, de los cuales 550 millones de dólares corresponden a un bono que vence en mayo, y 200 millones de dólares, a obligaciones bancarias y contratos de leasing de los aviones.



“Cuando entramos en el reperfilamiento de deuda teníamos 350 millones de dólares en caja, nivel que no ha variado mucho, pero que no es suficiente para operar una empresa de esta escala con tranquilidad”, agregó Neuhauser.



Y señaló que los recursos prestados por United Airlines y Kingsland Holdings, al convertirse en acciones, podrían representar la emisión de entre 50 y 60 millones de acciones nuevas, lo que tendrá un efecto en la composición accionaria de la empresa (los dos principales socios), pero fue claro en señalar que como administrador no le corresponde opinar sobre los efectos del proceso en la disputa del accionista mayoritario (Germán Efromovich) con United y el accionista minoritario de la empresa (Roberto Kriete a través de Kingsland Holdings).

Lo que sigue

Por ahora, la empresa trabaja en la formalización y documentación final, la cual se espera cerrar a mediados de octubre, pero el desembolso estará sujeto a que se perfeccione la renegociación de los bonos, que a la fecha tiene un nivel de aceptación del 87 por ciento de los tenedores de los títulos, y cuya fecha de cierre está prevista para el próximo jueves, 10 de octubre.



De lado de United Airlines, su vicepresidente sénior de Alianzas, John Gebo, sostuvo que se trata de un importante paso en el plan Avianca 2021. “Confiamos en que Avianca logrará exitosamente acuerdos con sus otros aliados estratégicos, y trabajaremos en conjunto para completar la documentación final de nuestro préstamo”, agregó.



Por su parte, Roberto Kriete indicó que “estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo con Avianca Holdings sobre los términos de este préstamo”.

Según explicó Neuhauser, como parte del proceso y una vez se concluya la renegociación de los bonos y se reciban los 250 millones de dólares del crédito corporativo, la compañía ofrecerá participar a los accionistas preferenciales en un financiamiento por 125 millones, en condiciones similares, para capitalizar la empresa.



“Estos hay que entenderlos como incrementales. Lo que nos gustaría hacer es, habiendo concluido este financiamiento, ofrecerles a los preferentes participar en condiciones similares. Creemos que es lo correcto para todos los accionistas”, agregó.

Y dentro del financiamiento que va a recibir la empresa hay una obligación de pagar 50 millones de dólares de corto plazo, que prestó Kingsland Holdings hace un par de semanas. “El resto queda como soporte de caja”, concluyó.

‘Debemos llegar a un acuerdo con más de 160 acreedores’

Adrián Neuhauser, vicepresidente Financiero de Avianca Holdings, responde cinco preguntas a EL TIEMPO.

¿Cuándo se materializan los recursos del préstamo?

Falta la documentación final, que esperamos tenerla a mediados de mes. Luego quedan las condiciones de desembolso, que son haber cerrado la reprogramación del bono, en el que tenemos como fecha el 10 de octubre.

Después, llegar a un acuerdo amplio con los acreedores, que son más de 160. Vamos bien, pero eso hay que formalizarlo y documentarlo. Hay que darle confianza a Kingsland Holdings y a United que esa condición se haya cumplido. Antes de que lleguemos a esos acuerdos no van a desembolsar.



¿Cuánta deuda en total están renegociando?



En el bono debemos cerrarlo, pero tenemos acreedores bancarios y los leasing. Estamos difiriendo, entre leasing y pagos de deuda bancaria, algo más de 200 millones de dólares, a los que se suma la extensión de los 550 millones de dólares del bono.



¿Qué implicaciones tiene el préstamo en la composición accionaria de la empresa?

Es un crédito a nivel corporativo, que si todo va cómo nos gustaría, se va a convertir en acciones. Esto va a representar entre 50 y 60 millones de acciones nuevas emitidas. Estas entran como ordinarias.

Adrián Neuhauser, vicepresidente Financiero de Avianca Holdings. Foto: Cortesia Avianca Holdings

¿Se tocará, entonces, la participación de BRW (Efromovich) y de Kingsland?



Una vez que se convirtieran en acciones, tocaría la participación accionaria de esos grupos.



¿El convertir la deuda en acciones es un primer paso para que Germán Efromovich pierda el control?



Es algo sobre lo que no me corresponde opinar. Nosotros nos debemos a la empresa. La intención es capitalizar apropiadamente la empresa. Las disputas entre accionistas las dejamos a los accionistas.

Llegamos a un acuerdo de un financiamiento que puede reactivar a la empresa, y que es el financiamiento correcto para todos los stakeholders (grupos de interés).

Creemos que son los mejores términos para la empresa y que es una manera simétrica para todos los accionistas. Si ellos ejercen o no sus derechos y qué efectos tenga eso sobre la disputa que tienen los accionistas, se lo dejo a los accionistas.

La acción subió este lunes un 6,67 %

En un claro reflejo del avance que va teniendo el proceso de ajuste financiero y operacional de Avianca Holdings, la acción preferencial de la compañía, en la que invirtieron fondos de pensiones y fondos de valores de todo el mundo, tuvo un importante aumento el lunes.



Según la Bolsa de Valores de Colombia, el título tuvo este lunes un repunte de 6,67 por ciento, al cerrar en 1.600 pesos, siendo el segundo título que más aumentó en el mercado bursátil, después de la acción de la ETB, que el lunes subió un 8,33 por ciento.



Tras caer el 6 de septiembre a niveles de 1.050 pesos, la acción preferencial de Avianca Holdings inició el 9 de septiembre una senda de recuperación, producto de las noticias acerca de las negociaciones con los acreedores, según analistas bursátiles.

