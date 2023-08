Con mucha preocupación, pero con la certeza de que la institucionalidad y las autoridades del país trabajarán con agilidad, seriedad, responsabilidad y total transparencia para salir adelante de esta difícil coyuntura, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), se refirió a los hechos que tienen al presidente Gustavo Petro enfrentando la más grave crisis de su gobierno, justo un año después de asumir su mandato.



(Lea también: ¿Cuál podría ser el impacto del caso Nicolás Petro en Ecopetrol?)

El máximo vocero de los empresarios habló del impacto que esta situación tendrá sobre una economía también con serias dificultades y de los retos que tiene el país hacia adelante.

¿Qué lectura le dan los empresarios a lo que está pasando en el país?

Sin duda es una situación muy grave que introduce un gran factor de inestabilidad e incertidumbre que no teníamos y que tendrá efectos negativos sobre la economía, en el frente internacional y sobre la operatividad, desde el punto de vista de la propia capacidad del Gobierno de adelantar algunos de los debates políticos. Es un tema preocupante, más allá del hecho jurídico mismo, que se ha atendido muy rápido por parte de las autoridades.



(Le puede interesar, además: 'Conseguir recursos con Bancóldex sale más costoso que con la banca comercial')

¿Cómo cree que impactará, precisamente, en lo económico?

Facebook Twitter Linkedin

Los sectores de infraestructura y construcción son los más quedados en este momento y el Gobierno tiene la capacidad de para que aceleren o desaceleren. Foto: Archivo Particular

Aunque ha habido un par de meses tranquilos, con reducción en el desempleo, baja en la tasa de cambio y en otros indicadores, todavía no son señales claras de una recuperación. Las proyecciones que tenemos de una desaceleración se van a cumplir. Es más, la gran desaceleración se presentará en el segundo semestre y la pregunta es si estas circunstancias nos llevarán a una situación peor. Por eso debemos monitorear con mucho cuidado lo que está sucediendo, sobre todo la desaceleración en infraestructura y la construcción, sectores en los cuales el Gobierno tiene toda la capacidad para que se aceleren o se desaceleren y lo que hasta ahora se ha hecho nos hace pensar que el futuro no será muy bueno.

¿Qué tanto puede afectar el trámite de las reformas que adelanta el Gobierno?

Dado que en este momento hay una inquietud especial alrededor del Gobierno, hay que ver qué sucederá con la capacidad de este de fortalecer la coalición, porque no estoy seguro de que haya muchos políticos, y menos ad portas de las elecciones territoriales y regionales, que no sean afectos al Pacto histórico, que quieran acercarse al Gobierno.



Hoy la situación es muy diferente a la del primer semestre, cuando muchos lo hicieron buscando el árbol con mayor sombra para obtener beneficios. Entonces me preguntaría sobre la capacidad de convocatoria que tendrán los proyectos a la luz de los cuestionamientos que se han producido a raíz de las declaraciones del hijo del Presidente y de personas cercanas. Esa es una de las mayores preguntas por resolver y donde está la mayor incertidumbre.

Y en lo internacional...

Me atrevo a decir que no es nada positivo para el país. La comunidad internacional es muy estricta en temas éticos, ojalá el Gobierno y la campaña puedan demostrar que todo lo dicho no es cierto, porque de lo contrario sí habrá un cuestionamiento ético muy importante que tendrá consecuencias sobre la capacidad del país de relacionarse con otros gobiernos y otras instituciones internacionales.

¿Cómo enfrentar desde el sector empresarial esta coyuntura?

Siempre que problemas como estos suceden en todos los países tenemos la tendencia de focalizar la atención en esto, pero es evidente que el país tiene que seguir funcionando. FACEBOOK

TWITTER

Ese es uno de los mayores retos que tenemos. Cómo hacemos para que el país le dé la relevancia a un hecho que parece ser muy grave, que la justicia atiende y debe solucionar, que las instituciones son capaces de encargarse, al tiempo que nosotros, como empresarios, seguimos y que toda la sociedad debe hacer, me refiero al sector económico, al educativo, al de la salud, a los temas sociales, este es el gran reto que tenemos. Siempre que problemas como estos suceden en todos los países tenemos la tendencia de focalizar la atención en esto, pero es evidente que el país tiene que seguir funcionando, ser independiente y un poco inmune a problemas de esta naturaleza, por los cuales tienen que responder un poco de personas, ese es uno de los grandes retos.

El llamado, entonces, es a seguir trabajando...

Creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos, por eso es que nos preocupa tanto que se pueda generar incertidumbre y zozobra, porque si eso impacta a la economía y la implementación de las política sociales, pues termina impactando a toda la ciudadanía, a la que debemos mantener muy protegida de los efectos que traen ese tipo de hechos.

¿Teme que estos puedan ser cuatro años perdidos?

Esa es una de las grandes dudas que tenemos. Y a eso me refiero cuando digo que el país tiene que seguir atendiendo sus asuntos prioritarios y estructurales, que a pesar de cualquier asunto, el Gobierno tiene que cumplir sus funciones, porque tiene una gran cantidad de responsabilidades con la ciudadanía que no puede abandonar. Claro que el temor existe y por eso el llamado para que esa agenda no se frene.

Usted menciona la institucionalidad, ¿cree que también sale golpeada?

Creo fundamental hacer un gran reconocimiento a la importancia que tienen la independencia de poderes, las cortes, la Fiscalía, el Congreso de la República en lo que tiene que ver con la responsabilidad política, con el juicio político y la aprobación de leyes. Este es el momento de arropar la institucionalidad, pues es esta la que nos sacará del problema. Por eso también es clave pedirle transparencia, respeto por el debido proceso, objetividad y serenidad, así como también solicitarle agilidad y celeridad en su actuar, porque de eso dependerá que seamos capaces de superar más temprano la zozobra y la incertidumbre.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS