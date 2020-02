El 'oído biónico', opción para 500.000 personas con pérdida auditiva

Este martes se celebran 63 años de vida del implante coclear, un avance tecnológico y de la medicina que le ha permitido a miles de personas con pérdida auditiva volver a escuchar y mejorar su calidad de vida.



En Colombia, se estima que existen cerca de 500.000 personas con pérdida auditiva o hipoacusia.

¿De qué se trata el implante coclear? Es el único dispositivo médico capaz de sustituir el sentido de la audición, que se coloca justo detrás del oído externo y está compuesto por un micrófono externo y un procesador de sonido.



El procesador transforma el sonido en estímulos eléctricos y éstos son recogidos por medios electromagnéticos por cuenta de una antena implantada quirúrgicamente que dirige la señal a unos electrodos internos que estimulan el nervio auditivo.



Un hito importante en su historia, ocurrió en 1977, cuando la doctora en Ingeniería Eléctrica y actual CEO de MED-EL, Ingeborg Hochmair y su esposo, el profesor Erwin Hochmair, desarrollaron durante su vida académica el primer implante coclear multicanal microelectrónico del mundo: este avance tecnológico es el único producto capaz de reemplazar el sentido natural del oído.



De hecho, el pasado 31 de enero Ingeborg recibió el doctorado honoris causa de la Facultad de Medicina de la Universidad de Uppsala por su contribución a la ciencia gracias a los implantes cocleares que han desarrollado a lo largo de estos años.



En Colombia, en septiembre de 1992 se hizo la primera cirugía de implante coclear: una solución que ha permitido que más pacientes con discapacidad auditiva puedan incorporarse a la vida social y laboral de una manera efectiva.

Pérdida auditiva, en crecimiento

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen más de 466 millones de personas con pérdida auditiva, pero cerca de 360 millones sufren de pérdida auditiva incapacitante.



Lo más preocupante es que cerca de 1.100 millones de personas entre 12 y 35 años están en riesgo de quedar sordas, principalmente por la exposición recreativa, es decir, por actividades como escuchar música a alto volumen o permanecer en sitios con alta exposición al ruido, como es el caso de los aeropuertos.



En ese sentido, Andrea Bravo, directora clínica de MED-EL, compañía austríaca que fabrica implantes cocleares y cuya participación en el mercado colombiano se acerca a 40 %: “no se trata de que las personas escuchen sino que puedan comunicar”, afirma.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), otras de las principales causas de pérdida la audición son enfermedades genéticas, complicaciones al momento del nacimiento, meningitis, algunas enfermedades infecciosas, lesiones, accidentes, traumas o accidentes, el uso inadecuado de medicamentos específicos y procesos naturales como el envejecimiento.

Lo cubre el sistema de salud

Una de las alternativas para ayudar a quienes sufren de pérdida auditiva es el implante coclear, único dispositivo médico capaz de sustituir el sentido de la audición, que puede ser ordenado por un especialista y que está cubierto por el sistema de salud en el país.



En Colombia, se implantan entre 400 y 500 dispositivos al año en Colombia. Este proceso debe ir acompañado de un proceso de rehabilitación para que sea exitoso.



Pero antes de pensar en una implantación, es esencial que se pueda identificar la hipoacusia o pérdida auditiva desde temprana edad, a través de señales claras que pueden ser verificables a través de un tamizaje auditivo: no voltear cuando se le llama por el nombre, no atender la caída brusca de un objeto, tener que escuchar televisión o radio con un volumen alto y acudir a la lectura de labios para entender lo que dice la otra persona, es necesario realizar un examen clínico especializado el cual puede confirmar o descartar tal diagnóstico.



Según datos de la OMS, 4 de cada 100 personas sordas están entre los entre 0 y 5 años de edad.



El hecho de contar con un implante coclear trae beneficios notorios en la vida del paciente e incluso a los gobiernos que se interesan en esta tecnología, ya que la OMS estima que la pérdida auditiva genera un costo anual global de US$ 750 millones.



Entre las mejoras que los usuarios perciben se destacan las siguientes:

Acceso a un entorno comunicativo rico

Desarrollo del lenguaje hablado

Mejora en el rendimiento diario

Aumento en la inteligibilidad del usuario

Desarrollo o incremento de las capacidades del habla

Uso de tecnología como la de un celular

Aprendizaje de idiomas

Aprender a tocar un instrumento musical

Desarrollar una labor o profesión



“Otra de las ventajas que posee este tipo de implante que dura toda la vida, no se mueve con el crecimiento de la cabeza y actualmente con el sistema de implante y su procesador se pueden practicar deportes como natación sin la necesidad de retirarlo”, concluye Andrea Bravo.