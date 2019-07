Los temas sociales y de biodiversidad nunca acaban: Drummond

De forma integrada con su actividad, la minera Drummond terminó la revisión –por parte de la iniciativa Better Coal– de los planes de mejora, tras un primer examen realizado hace cinco años (2014).

El presidente de la compañía, José Miguel Linares, explica la importancia de esta medición, promovida hace varios años por un grupo de importantes compradores de carbón en el mundo, en busca de que los proveedores del mineral tengan una mejora continua en su actividad, en beneficio de las personas impactadas por la industria, los trabajadores y las comunidades de las zonas de influencia de la firma.



¿Por qué decidieron ser evaluados?

Vimos una oportunidad, especialmente, por el cuestionamiento en Europa sobre el carbón y por temas particulares de la compañía. Ya han evaluado a 15 empresas carboneras grandes en distintas partes del mundo. Nosotros ya hemos sido reevaluados tres veces, con la de este año, y hemos visto que las empresas colombianas, con respecto a las rusas y surafricanas, están mucho mejor en los estándares.

¿En qué aspecto?

El carbón colombiano tiene el poder calorífico, las condiciones de bajas emisiones de CO2, es bajo en ceniza y bajo en azufre. Entonces, uno piensa que deben haber otras consideraciones, tal vez políticas, para que elijan el de otros países. De las compañías colombianas, Drummond tiene la mejor evaluación.



¿Cuál fue el resultado?

Se evalúan 10 principios, con una serie de subtemas, que terminan siendo como 150. Drummond, en todos los temas, está en las categorías de cumple o sustancialmente cumple. Por debajo no tenemos ninguno.



¿Cuáles son los principios?

Si los agrupamos en los principales, están leyes y regulación, políticas y procedimientos, transparencia, prácticas anticorrupción, derechos humanos, derechos de los trabajadores, relacionamiento con las comunidades y desarrollo, uso de los recursos naturales, prevención a la contaminación, biodiversidad y servicios ecosistémicos.

¿Qué refleja el resultado?

Que hemos sido líderes en derechos humanos. En compañía de la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia, montamos un grupo de trabajo de derechos humanos en carbón, de manera específica.



Allí participan Cerrejón, Prodeco, CNR y Drummond, la Consejería, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería.



Por la sociedad civil está el Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables, representante en Colombia del Instituto de Derechos Humanos y Empresa del Reino Unido, y también la Fundación Ideas para la Paz. Con todo este grupo hemos avanzado en alimentar el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresa, cuya primera edición publicó el Gobierno en el 2015.



¿Incidieron las investigaciones por presuntos vínculos con grupos ilegales?

Eso nos motivó a participar, bajo el principio de que el que nada debe nada teme. Desde que se dieron las acusaciones, Better Coal ha entrevistado a diferentes grupos de interés y no hay casos concretos de gente que diga que la compañía estuvo involucrada en algo.



Pero el tema ha trascendido a un aspecto diferente. La gente poco se detiene a mirar que estamos trabajando hace rato con la Agencia para la Reintegración y la Humanización, con excombatientes, en proyectos de responsabilidad social de la compañía para cumplir, además, con una de sus tareas en el proceso de resocialización.



Drummond es consciente de que a veces ellos pueden entrar a trabajar a la operación como empleados, por ejemplo, de los contratistas o de la compañía. Ya hicieron su proceso y no hay ningún problema.



¿En qué otros aspectos trabajan?

Con la Unidad de Víctimas también estamos trabajando en firmar acuerdos para hacer unos trabajos de responsabilidad social con las víctimas de la región en el área de influencia nuestra.



Hemos hecho un barrido con la Unidad de Víctimas de los empleados nuestros, y casi el 11 por ciento de nuestros empleados están registrados como víctimas del conflicto.



Tras la revisión, ¿en qué se concentrarán?

Los temas sociales, ambientales, de biodiversidad nunca acaban, y son temas en los que hay que seguirles metiendo y continuar trabajando.



Usted mira las regiones en las que tienen influencia las compañías del sector extractivo, y viendo desde fuera todo lo que han generado en recursos las empresas, la pregunta es si se ven en el desarrollo de las regiones.



En muchos casos sí, y a nuestra área de influencia le falta lo que usted quiera y más, pero hemos visto mucho avance.



