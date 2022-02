En medio del fuerte incremento de casos de contagio de covid-19 y de las crecientes cifras de decesos en el país en los últimos días, la compañía Avianca Group International urgió al Gobierno, en cabeza del Ministerio de Salud, acelerar las autorizaciones para que servicios esenciales, como el aeronáutico, puedan utilizar pruebas autodiagnósticas de covid-19 con su personal.



Desde hace algo más de dos semanas y luego adquirir alrededor de 50.000 test de antígeno como parte de las iniciativas para mitigar el impacto de cancelación a sus vuelos por indisponibilidad de pilotos y tripulación, la compañía solicitó al Gobierno un permiso en este sentido, al cual anexó las características técnicas de las pruebas.



Esta petición fue rechazada y, según Fred Pedreira, vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de Avianca Group International, la repuesta de la autoridades y entidades fue que la estaban revisando todavía, pero la preocupación es que la revisión se está llevando tiempo, ya comenzó febrero y el mismo Gobierno ha estimado que el pico fuerte de la variante ómicron será en las primeras semanas de mes.



De acuerdo con el directivo, si el aval es a final de febrero la decisión va a ser inocua y no va a ayudar mucho a mitigar posibles impactos en la operación aérea.

Análisis en medio del pico de ómicron

Avianca confirmó este martes que no ha habido avances al respecto y Felipe Gómez, director de Asuntos Institucionales y Sostenibilidad de la compañía, considera que, a juzgar por los mensajes del Ministerio de Salud y otras entidades, al parecer se está tratando de empaquetar esa decisión relacionada con las pruebas generales que se quieren comercializar en todo el país, junto con solicitudes de varios sectores como el aeronáutico o particulares como es el caso de Avianca.



"No creemos que se deban empaquetar las dos cosas en una sola visión y en un solo análisis, sino que se tienen que hacer por separado y con la velocidad del caso porque la utilidad de estas pruebas es ahora, y no después de que pase el pico y pareciera que a ellos les están apuntando es a permitirle la comercialización de estas pruebas después del pico ahí ya para nosotros carecería un poco de sentido y utilidad para evitar disrupciones en el servicio”, agregó el directivo.

Por su parte, Pedreira señala que la urgencia de este aval es tratar de aplanar la afectación de la curva tanto de contagios pero también de afectación de la operación de la compañía.



Solamente hasta el 22 de enero la compañía debió cancelar cerca de 1.000 vuelos impactando un poco más de 60.000 pasajeros, que representan el 5 por ciento de los vuelos de diciembre por falta de tripulación.



Sin embargo, Pedreira explica que gran parte de pasajeros (97 por ciento), fue protegido en el mismo día y asignado a otro vuelo, con un promedio de 4,5 horas posteriores a la hora original de viaje.



Pero ahora con la alta velocidad de transmisión del virus por la variante ómicron, la compañía busca mitigar una mayor afectación a sus operaciones, teniendo en cuenta que si bien hay protocolos de bioseguridad que se continúan aplicando, los pilotos rotan permanentemente por diferentes aeronaves, a diferentes horas del día, al igual que la tripulación.



“Una cosa es definir el tipo de prueba autodiagnóstica que se debe comercializar en Colombia, cómo garantizar equidad en el acceso, qué hacer con los resultados de esas pruebas, entre otros, pero otra es que a sectores de servicios públicos esenciales, que tienen personal crítico, se les permita avanzar en hacer uso de estas pruebas

para autoconsumo y de esa manera tener un poco más de información y mejor toma de decisión en nuestras operaciones para no terminar afectando el servicio”, puntualizó Gómez.

