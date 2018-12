El difícil año de BBVA a la espera del cambio

Tras 19 años al frente del BBVA, es probable que Francisco González Rodríguez nunca hubiera imaginado que iba a dejar la entidad en un momento tan convulso para el sector y tan duro para sus accionistas como el actual.

El banco, que logró sobrevivir a la crisis y se mantiene entre las grandes entidades mundiales, bajó en la Bolsa más de un 30 por ciento este año, algo que tendrá muy presente González, que fue agente de cambio y Bolsa y tiene 4,5 millones de acciones de la entidad.



El banquero más veterano -con un cargo ejecutivo- dejó definitivamente las riendas del banco. No esperó a 2019, tras la junta de accionistas, como él mismo había sugerido.



Hace semanas comentó que no se fue antes porque no tenía el sucesor adecuado. Ahora sí lo tiene: es Carlos Torres, que lleva 10 años en el banco y tres como consejero delegado y no es un banquero típico, sino un ingeniero de muy alta cualificación.



ÍÑIGO DE BARRÓN

