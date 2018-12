Empresarios proponen 4% de alza de mínimo; sindicatos piden hasta 12%

Los gremios Acopi, Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y Asobancaria propusieron un incremento de 4 por ciento en el sueldo mínimo del 2019, que se debate en la Mesa de Concertación Laboral. Es decir plantean 812.492 pesos de salario y un aumento de 31.250 pesos.



Como había anunciado previamente, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) propuso por su lado un alza de 12 por ciento en el salario mínimo del 2019, por lo que generaría un aumento del de 93.749 pesos y un total de 874.991 pesos.

Entre tanto, la Confederación General de Trabajadores (CGT) planteó 10 por ciento en la Mesa de Concertación Laboral, lo que representaría un incremento de 78.124 pesos y ubicaría el salario mínimo en 859.366 pesos.



Mientras que la Confederación de Trabajadores (CTC) pidió un aumento de 10,32 por ciento (80.624 pesos), con lo que la remuneración se ubicaría en 861.866 pesos.



Por su lado, la Universidad del Rosario reveló detalles de su análisis en el cual dice que, a pesar de que el Gobierno hará una propuesta explícita de incremento del Salario Mínimo Legal (Smlv), no se alcanzaría un incremento concertado, y como en 2017 y otros años, lo fijará por decreto y unas décimas por encima del 5 por ciento. Sin embargo, afinó su pronóstico en 5,7 por ciento.

El Observatorio Laboral de ese centro académico también dice que la prima extra, propuesta por el Centro Democrático, tendría un efecto inflacionario y de incremento en la informalidad laboral, y señala que la iniciativa que cursa en el Congreso no tiene ningún sustento.



Además, precisa que de ser aprobada la prima solo beneficiaría a 11’074.828 personas ocupadas (el 49,2 por ciento del empleo total) y no a las 17’606.146 personas ocupadas que menciona el proyecto de ley.



“Si el salario mínimo para 2019 se incrementa por encima de la meta de inflación para el próximo año, su impacto inflacionario será aún mayor con el incremento que le generaría la prima para la canasta familiar, y porque al no estar asociado a reconocer mejoras en la productividad laboral o en el incremento del empleo asalariado, no tiene un sustento del proceso productivo. Adicionalmente, las firmas trasladarán a los precios del costo de la prima, contribuyendo así a su impacto inflacionario”, indica el estudio.



En esa línea, advierte que la propuesta, de ser implementada, implicará cambios estructurales que afectarán más aún el mercado laboral colombiano y la forma en que se relaciona con la movilidad social y la erradicación de la pobreza.



“Es posible que el argumento que promueve el proyecto de ley (proteger el poder adquisitivo de la clase media), si se aprueba la propuesta, termine deteriorando el tamaño mismo de la clase media, retornando el componente emergente de la misma a la pobreza. ¿Cómo? Por los cambios que la prima puede generar en el empleo”, precisa el reporte.



Del mismo modo, sostiene que el costo fiscal de la prima legal para la canasta familiar sería de 4,3 billones de pesos anuales, lo que significa un punto porcentual del PIB.



Por otra parte, el informe revela que, del total de eventuales beneficiarios de esta prima, el 83,8 por ciento pertenece al área urbana (70,4 por ciento corresponde a las 23 ciudades principales) y el 16,2 por ciento al área rural.



"Estas cifras indican que la población sujeto de la prima se encontrará en su mayor parte ubicada en el área urbana, donde predomina el empleo dependiente", agrega.



