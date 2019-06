La guerra comercial podría restar 0,3 % al producto global: FMI

'Brexit', guerra comercial, Italia desafía las reglas de deuda que cumplen sus socios de la zona del euro. Son algunos de los signos de estos tiempos de incertidumbre en los que por primera vez, desde enero, asumió una mujer como economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI).



Gita Gopinath interviene este jueves en Cartagena en la conferencia anual del Fondo Latinoamericano de Reservas (Flar), dedicada a analizar el actual entorno ‘incierto y cambiante’. Sobre esa realidad contestó la economista.

Mientras China y Estados Unidos mutuamente se ponen obstáculos en la guerra comercial, ¿por qué el resto del mundo puede salir herido en este fuego cruzado?



Consumidores y muchos productores en ambos países están siendo afectados negativamente por las tensiones comerciales. Los aranceles han subido los precios de los bienes que consumen las personas y de los insumos para los productores. Las tensiones aumentaron la incertidumbre, impactaron negativamente la confianza de las empresas, aumentaron la volatilidad financiera y esto llevó a una inversión y comercio más débiles. Justamente por estas razones, todos los países que forman parte de la cadena de suministro global sentirán el impacto de las tensiones comerciales.



Primero fue el Nafta, que se volvió a negociar. Desde hace un año, China. ¿Es de esperar que crezcan conflictos similares con Europa o Japón?



No quisiera especular sobre lo que podría suceder. Pero como lo hemos dicho varias veces, el comercio es uno de los motores del crecimiento global, por eso es esencial que los países cooperen y pongan fin a las tensiones comerciales. Como dijimos durante las reuniones de primavera en abril, la economía global se encuentra en un momento delicado, con un 70 por ciento de la economía mundial proyectada para crecer a un ritmo más lento en 2019 en comparación con 2018. Según nuestras estimaciones, si las tarifas abarcaran la totalidad del comercio entre Estados Unidos y China, esto podría reducir el producto a nivel global en un 0,3 por ciento adicional. Por lo tanto, es esencial que se eviten errores de política.



Países como Colombia se han beneficiado de alzas del petróleo, pero con la amenaza de que se devuelvan. ¿Cómo pueden ganar estabilidad en su desempeño?



Para los exportadores de materias primas es importante asegurarse de que la economía esté lo suficientemente diversificada para que haya fuentes de ingresos que no sean materias primas y resistir una caída en los precios de los productos básicos.



En el frente fiscal es importante crear amortiguadores durante períodos de precios altos, a fin de generar mayor espacio y capacidad de reacción para apoyar la economía cuando caen los precios. Además, la flexibilidad del tipo de cambio también proporciona aislamiento contra los choques de precios de las materias primas.



¿Qué solución, si no óptima, quizás la menos dañina, podría tener el 'brexit'?



Diría que es esencial evitar una salida del Reino Unido sin un acuerdo sobre las relaciones futuras con la Unión Europea, lo que ha sido tildado de ‘no deal brexit’.



Cuando estimamos el costo del 'brexit', este sería el escenario con los costos más altos, en particular para el Reino Unido. En este sentido, un acuerdo que implique una zona de libre comercio del Reino Unido y la UE sin duda reduciría las consecuencias económicas negativas.



Frente a todas estas fuentes de malestar global, ¿cómo responder, especialmente en las economías emergentes, para defender el crecimiento?

Las economías emergentes enfrentan condiciones de financiamiento externo volátiles. Por lo tanto, es esencial asegurar que los niveles de deuda sean sostenibles y que no haya una dependencia excesiva en los préstamos en moneda extranjera.



Debido a la volatilidad en las condiciones externas, las monedas de los mercados emergentes enfrentan presiones de depreciación. Para garantizar que las grandes depreciaciones no se trasladen a una alta inflación doméstica, es importante que las expectativas de inflación estén bien ancladas, lo que a su vez requiere marcos de política monetaria sólidos y una buena comunicación. Además, las economías emergentes deben seguir implementando reformas para garantizar un crecimiento sostenible e inclusivo.



'Brexit', Italia, proteccionismo... ¿la economía tradicional está en crisis, perdiendo la influencia sobre políticos y electores?



La globalización, la integración económica y el multilateralismo han sido beneficiosos. Son factores que han desempeñado un papel central en la reducción de la pobreza mundial, el aumento de la productividad y el incremento del bienestar de los consumidores a través de precios más bajos. Dicho esto, claramente no todo ha funcionado bien. No hay dudas de que hay comunidades y segmentos de la población que se han quedado atrás, que no han podido beneficiarse en la misma medida. Es una de las lecciones que todos han aprendido. Por eso, es necesario tener políticas domésticas más oportunas y fuertes que provean respuestas a aquellos que se ven afectados negativamente, y no suponer que las personas abandonarán sus comunidades y se mudarán a donde están los empleos. En este contexto, hemos abogado por un nuevo multilateralismo que priorice a las personas. Los acuerdos internacionales por sí solos no lo harán, necesitamos políticas domésticas más sólidas para abordar la desigualdad en muchos frentes, incluida la de género.



MAURICIO GALINDO

EDITOR DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS​