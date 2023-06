Si no hay confianza, reglas de juego claras y tampoco institucionalidad es difícil que haya crecimiento económico, social y político en el país. Esta fue una de las conclusiones del panel ‘El sector privado: motor del desarrollo económico y social', en el que intervinieron Thierry Ways, empresario y columnista de El Tiempo, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), Giovanni Stella, director de Google Colombia, Centroamérica y el Caribe, bajo la moderación de Pedro Medellín Torres, columnista y socio del Club El Nogal.



Si bien esos tres factores son la base del progreso, la confianza es el pilar fundamental para el desarrollo y el sector privado juega un rol importante en la generación de esta, más aún en una coyuntura como la que atraviesa Colombia en la actualidad.



Para el director de Google, la confianza significa optimismo frente al futuro y la tecnología es clave en ello porque posibilita el desarrollo de un país. En ese sentido dijo que Colombia está en ese proceso de desarrollo, ha crecido mucho en materia tecnológica y eso genera confianza y optimismo frente a lo que puede alcanzarse como Nación.



Algo en lo que coincidió la presidenta de AmCham, quien consideró, además, que para que un país como Colombia pueda ser viable y pueda generar confianza es necesario es necesario cerrar las brechas sociales, porque estos son obstáculos que impiden, precisamente, generar esa confianza que se necesita para avanzar en el desarrollo país.



“Se requiere más estabilidad Juridica, pero no con más regulación”, dice Lacouture, al señalar que este es otro de los temas claves para que el país avance.



Cabe destacar que, pese a las dificultades que ha tenido que enfrentar el país a lo largo de décadas, su economía ha logrado crecer y transformarse. Es claro que quizás los avances no han sido mayores porque en lo político no ha habido grandes transformaciones.



Pedro Medellín, moderador de este panel, señaló que en Colombia no se ha modernizado la forma de hacer política, sin embargo, sí se ha avanzado desde el punto de vista económico. Según las previsiones, se espera que 15 años el país cuente con muchas más empresas de talla mundial, y esto lo que genera es tranquilidad, pero se requiere, no obstante, que funcione la institucionalidad del país.

