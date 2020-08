El gigante de EE. UU. que entró a competir en el negocio de la pizza

La firma Little Caesars Pizza, la tercera cadena de pizzerías más grande del mundo según el número neto de restaurantes en 2019, y con sede en Detroit (Michigan), optó por Colombia para continuar con su expansión internacional, al inaugurar sus primeros restaurantes en el país.



La marca global, que opera actualmente en 26 países, entre ellos Perú y Chile en Suramérica, abrirá dos restaurantes en Bogotá en agosto de 2020.

Los restaurantes serán de propiedad y estarán bajo la administración de LCPZ Colombia S.A.S., que forma parte de la familia corporativa Pequeño Caesarmex, que además, posee y administra sucursales de Little Caesars en México, Puerto Rico y República Dominicana.



Los primeros dos restaurantes en Bogotá estarán ubicados en el sector de San Cipriano y Prado Veraniego, al norte de la capital.



“Se espera que el mercado de la pizza crezca en casi un 20 por ciento en América Latina durante los próximos años y Colombia representa un mercado nuevo muy importante para nosotros en la región, señaló Paula Vissing, vicepresidente senior de Asuntos internacionales de Little Caesars Pizza.



Según indicó la firma, su modelo HOT-N-READY® les da a los clientes una opción fácil y rápida para comprar al paso pizzas recién horneadas, junto con complementos, sin tener que esperar ni pedir con antelación. Este modelo limita el contacto y el tiempo de permanencia en la tienda.

Además, la sucursal de San Cipriano también ofrecerá la opción de servicio al automóvil.



La compañía explica que en todo el mundo, la cadena ha reforzado los procedimientos de limpieza y desinfección, incrementando la frecuencia de limpieza de superficies de contacto regular, como manillas de puertas, mostradores, teléfonos y cajas registradoras. Además, los restaurantes han instalado protecciones de plexiglás en el mostrador, exigen a los miembros del personal usar protectores faciales y aplican medidas de distanciamiento social en los recibidores.

Trayectoria y mercados

Little Caesars, con sede en Detroit, Michigan (Estados Unidos), fue fundada en 1959 como un restaurante familiar. En la actualidad, Little Caesars es la tercera cadena de pizzerías más grande del mundo, con restaurantes en cada uno de los 50 estados de Estados Unidos y en 26 países y territorios.



Little Caesars, una que posee 60 años de experiencia en una industria mundial de la pizza de 145.000 millones de dólares, sigue buscando socios de franquicia para que se unan a su equipo en todo el mundo, para lo cual se apalanca en el sistema de franquicias, que brinda la oportunidad de independencia empresarial.



“Esperamos con ansias poder dar la bienvenida a nuestros clientes para ofrecerles pizza HOT-N-READY, así como cientos de oportunidades de empleo nuevas en el mercado durante los próximos años”, comenta Jaime Press de LCPZ Colombia S.A.S. y Country Manager de Little Caesars Colombia..



En los últimos años, Little Caesars Pizza ha aumentado su presencia internacional con restaurantes en América Latina, Europa, Medio Oriente, Canadá, el Caribe y Asia Pacífico. En 2019, Little Caesars inauguró restaurantes en España, India y Barbados. Little Caesars tiene planes ambiciosos de seguir expandiendo la marca por el mundo y busca activamente socios a nivel mundial.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO