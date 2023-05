Desde cuando se anunció la intención de Avianca de integrar a su operación a la aerolínea de bajo costo Viva Air hace poco más de un año, debido a la difícil situación financiera de esta última, el proceso no solo estuvo marcado por especulaciones, dilaciones, exigencias de las autoridades de control y una serie de circunstancias que el fin de semana pasado llevaron a las directivas de la reconocida aerolínea roja a desistir de una iniciativa que muchos ya daban como un hecho.



Todo este fallido proceso comenzó un año atrás (finales de abril) cuando los accionistas de las compañías Avianca y Viva Air, llegaron a un acuerdo bajo el cual los socios de esta última cedían sus derechos económicos para que las dos compañías operaran bajo una misma sociedad matriz o holding, para lo cual deberían contar con el visto bueno de las autoridades del mercado.



"Muchas aerolíneas en el mundo están buscando unir fuerzas y crear grupos sólidos y sostenibles que sirvan como columna vertebral a sus conexiones", les dijo a sus colaboradores en su momento Adrián Neuhauser, presidente de Avianca, al confirmarles la nueva unión. Pero lo que nunca se imaginó es que apenas comenzaba un tortuoso camino hacia una integración de la cual tendrían que desistir un año después.



A medida que avanzaba el proceso y la espera de una respuesta por parte de las autoridades del mercado frente al proceso de integración, comenzaron a aparecer los primeros obstáculos, al tiempo que en Viva Air se hacía más evidente el deterioro financiero de la compañía, que en julio del año pasado ya tenía problemas para atender algunos de sus itinerarios en el país.



Según informó la compañía a sus rutas Armenia-Cartagena y Armenia-San Andrés, con tan solo duraron cuatro meses de operación, tuvieron que ser suspendidas por los costos de los combustibles, pero los problemas en ese sentido se irían intensificando.



En Agosto del 2022 el alto costo del combustible, la elevada inflación y la disparada del dólar acrecentaron las difgicultades de Viva, lo que golpeó su flujo de caja e impidió cumplir con algunas obligaciones. Se suspendió la operación Cali y el Caribe, tuvo que devolver siete de sus aeronaves y su presidente renunció.

Primer revés

Mientras en el mercado se especulaba que no eran ciertas las dificultades financieras de Viva Air y que todo se trataba de una jugada de Avianca para ganar participación del mercado y una forma de presión a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) para que aprobara la integración de las dos compañías aéreas, que según se comentaba ya se habían integrado de tiempo atrás.



Esos rumores llevaron a finales de septiembre a Avianca a instaurar ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por el presunto delito de fraude procesal, por parte de representantes de la aerolínea Ultra Air.



Pero el primer revés lo recibieron las aerolíneas en noviembre cuando la Aerocivil concluyó que la integración representaba riesgos para la competencia en el sector y el bienestar de los consumidores, por lo que objetó la operación, medida que fue apelada de inmediato por Avianca.



La polémica por la integración de Avianca y Viva Air cobró un nuevo rumbo luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) les formuló pliego de cargos por presuntamente haber realizado esta operación en abril sin la previa autorización de la Aeronáutica Civil, frente a lo cual aerolínea roja argumentó que, con la adquisición de los derechos económicos, sus accionistas no podían participar de las decisiones y la gestión de Viva; por lo tanto, hablar de un integración empresarial no era posible.

Año nuevo, nuevos obstáculos

Pero los problemas en torno a la posible integración de las dos compañías estaban lejos de terminar. A menos de una semana de que venciera el plazo para responder el recurso de apelación que Avianca y Viva presentaron luego de que les negaran la solicitud de integración, la Aeroncivil tomó la decisión de anular el proceso.



"Al estudiar la apelación se ha encontrado una irregularidad procedimental que se va a sanear con una nulidad, retrotrayendo las decisiones del inicio y se tomarán decisiones con garantías al debido proceso y por supuesto con celeridad. Sabemos la importancia de una decisión pronta, pero también los efectos de no tomarla para el erario público y para la Aerocivil", indicó en su momento el Ministerio de Transporte.



En medio de esa incertidumbre por la suerte de la aerolínea de bajos costo surgieron iniciativas de JetSmart y Latam de adquirir la compañía en dificultades financieras, intenciones que nunca avanzaron y mucho menos se llegaron a concretar.



Entre tanto, la crisis en Viva llegaba a un nivel crítico, al punto que el 11 de enero del presente año sus directivas anunciaron el inició un proceso de recuperación empresarial de conformidad bajo las normas que protegen a compañías afectadas por la crisis que generó la pandemia de covid-19, con miras a lograr su permanencia en el mercado y a la espera de la decisión por parte de la Aerocivil sobre su integración empresarial con Avianca.

Aviones en tierra

En medio de las dilaciones y alargues en la decisión de la Aerocivil frente a una eventual integración entre Avianca y Viva, a finales de enero pasado esta última tocó su punto más critico, el de no retorno, al verse obligada a dejar sus cinco aeronaves en tierra, afectando a miles de viajeros que ya tenían sus tiquetes y programados sus desplazamientos tanto en Colombia como en el exterior.



Por el caos desatado en los aeropuertos del país con la suspensión definitiva de las operaciones de esta aerolínea, tanto la SIC como la Superintendencia de Transportes, iniciaron investigaciones administrativas contra la compañía y la conminaron a responderle a los pasajeros que habían adquirido sus tiquetes.



Los incumplimientos de la aerolínea llevaron, incluso, a que la empresa fuera denunciada por estafa.



Estallada la crisis que puso punto final a la operación de Viva, la Aerocivil finalmente dio su visto bueno a la integración con Avianca, aunque puso una serie de condiciones que se deberían cumplir para que el proceso pudiera quedar en firme. Una de esas condiciones apuntaba a indemnizar a los pasajeros con reservas vigentes afectados por la parálisis de las operaciones de Viva.



Frente a esos condicionamientos Avianca dijo que los estudiaría antes de tomar una decisión definitiva frente a la integración.



En medio de esa situación también estalló la crisis de Ultra Air, que también, agobiada por la coyuntura del mercado, tuvo que sus pender sus operaciones ahondando las dificultades de la operación aérea del país.



Pese al caos generado por la situación de ambas aerolíneas, el ministro de Transporte de entonces, Guillermo Reyes, guardaba la esperanza de que estas se recuperaran y volvieran a operar.



"Por el camino que va lo más probable es que antes de que termine este mes la aerolínea Viva vuelva a surcar los aires colombianos, que es algo importante para los pasajeros, los trabajadores de la empresa y las agencias de viaje", dijo Reyes al anunciar que prónto se conocería una decisión definitiva en el caso de la integración.

Últimos esfuerzos

Pero las semanas pasaron y la decisión de integración entre Avianca y Viva nada que llegaba. Finalmente, tras varios meses de incertidumbre, a finales de abril pasado la Aeronáutica Civil expidió la Resolución 00815, del 25 de abril de 2023, con la cual se confirma la integración de Viva Air y Avianca, claro con algunas condiciones, como respetar los derechos de los usuarios de Viva Air; devolver los slots, tanto en salidas como en llegadas, y mantener el esquema de bajo costo de Viva Air como una opción que materialice alternativas, etc.



No obstante, Avianca respondió dicha resolución hacía "inviable la operación de

Viva en el mediano plazo", por lo que tras ser sometida a los recursos de reposición y apelación no quedó en firme.



Se expidió, entonces, una nueva resolución (la 00815), pero en esta se reiteraron los condicionamientos de la resolución 00518. En el hecho, no permite una transacción realista de integración y rescate de Viva.



Finalmente, ante la imposibilidad de cumplir con los condicionamientos impuestos por la Aerocivil, Avianca desistió este fin de semana de dicha integración, con lo que puso punto final a una historia que ha afectado al sector aéreo colombiano.



Sus directivas señalaron que la Aerocivil impuso unas condiciones que hacían inviable la fusión con Viva Air, de bajo costo, que cesó de manera repentina sus operaciones en a finales febrero pasado y que no irá más en el negocio de transportar pasajeros en Colombia.