'El emprendedor colombiano necesita más educación financiera'

Este lunes y martes se desarrollará en Bogotá el MIT Global Startup Workshop, una conferencia anual que reúne a empresarios, estudiantes, inversores e interesados en el emprendimiento empresarial.

Es organizado por grupo diverso de estudiantes graduados y detrás de ellos está el ecosistema empresarial del prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT), de Estados Unidos. Ya se han realizado 21 de estos talleres para compartir experiencias y herramientas en seis continentes con participantes de más de 70 países.



La colombiana Lorena Roa será una de las panelistas. Es administradora de la Universidad de Purdue; tiene un master en tecnología, innovación y educación de la Universidad de Harvard y viene de una familia de exitosos empresarios.



Su foco como emprendedora está en lo digital. Cofundó Qvit, un vestier virtual que le dejó muchas enseñanzas, y ahora gerencia Panal, una casa de software especializada en soluciones didácticas para emprendedores.



Su experiencia le dice que uno de las grandes barreras de emprendimiento está en la estructuración financiera de los proyectos, lo cual en el fondo no es otra cosa que falta de educación financiera. Y para ofrecer una solución a ese problema prepara el lanzamiento de ‘Pesos’, una herramienta digital de libre acceso que le servirá a todo emprendedor para llenar ese vacío.

¿Cómo está Colombia en emprendimiento empresarial?

​

El país tiene un nivel de emprendimiento muy alto pero también un emprendimiento fallido muy grande. Y una de las explicaciones es la falta de educación financiera, que hace que quienes sueñan con formar empresa no tengan la habilidad para adquirir recursos. Yo he sido afortunada al tener a mi lado a mi hermana, que se conoce todos los secretos de las finanzas, pero se que otras personas no. Por eso, desarrollamos la idea de tener un ‘asesor digital’ para estructurar en números los proyectos, y complementarlo con un directorio que cuente cómo es el ecosistema del emprendimiento, porque otra causa de los fracasos es el desconocimiento de ese ecosistema.



Muchos emprendedores se quejan de las dificultades de encontrar inversionistas.



Inversionistas sí hay y existe el inversionista adecuado para cada fase del proyecto, pero también hay una cultura de la desconfianza. Hay emprendedores que temen que el inversionista se quede con el negocio y muchos emprendedores dicen con orgullo ‘yo no he tenido la necesidad de buscar fondos externos’ y prefieren endeudarse, lo que en las etapas tempranas de un proyecto puede ser muy peligroso.



¿Y cómo se debe acceder al potencial inversionista?

​

El inversionista debe verse como una oportunidad que da el mercado para crecer más y crecer más rápido. Se debe entender que él solo se beneficia si al emprendedor le va bien. Un inversionista que pide acciones a cambio de su aporte le va mal si el emprendedor fracasa porque está compartiendo el riesgo.



¿No es bueno dejarle la parte financiera al inversionista?

​

Muy pocos inversionistas van a querer tomarla. Quien debe saber los números es el emprendedor y el lenguaje entre los dos debe ser ese. El inversionista espera que lo convenzan a través del lenguaje de la planeación y la proyección financiera.

Aquí se oye a empresarios decir que no hay plata. Y, por el contrario, aquí si hay mucha liquidez FACEBOOK

TWITTER

¿Por qué razones suelen fracasar las negociaciones con un inversionista?



Desde el punto de vista del inversionista, una suele ser que el emprendedor no sabe sus números -de nuevo educación financiera-. A veces también el emprendedor no contacta al inversionista adecuado para el momento en que está la empresa. No solo se trata de saber quiénes tiene capital sino a quién recurrir según la etapa del emprendimiento. Una tercera razón es la falta de estrategias para las distintas facetas del proyecto y otra son las fallas de formalidad del emprendimiento. Y hay una más: no tener clara una salida.



¿A qué se refiere?

​

Un inversionista llega por un tiempo determinado. No se quiere ‘casar’ contigo para toda la vida y aquí solemos crear empresas para toda la vida. Un inversionista que no ve clara la salida suele desistir.



Un ejemplo de salida...



Rappi, esta empresa de tecnología que aprovecha algo muy particular en Latinoamérica, que es la posibilidad de encontrar a alguien te haga un mandado. Este es un modelo muy exitoso, pero ya en cada país hay dos o tres empresas de características similares. Un inversionista mete su capital porque sabe que en ese juego habrá un momento en que uno se quiera quedar con la tajada de mercado de los otros. Ese es el momento de la salida y eso asegura que habrá ganancia.



¿A qué áreas del emprendimiento hay que apostarles en Colombia?



Hay una buena oportunidad en los servicios tecnológicos pero muy prácticos y adaptados a la realidad latinoamericana. Rappi es algo así. Es bueno adaptar a la realidad todo. Por eso cuando pensamos ‘Pesos’ dando la posibilidad de la asesoría de un especialista al final del proceso.



El colombiano se queja mucho de las dificultades para el emprendimiento. ¿Somos un país hostil para eso en el ambiente latinoamericano?



No. Realmente está bien. Aquí se oye a empresarios decir que no hay plata. Y, por el contrario, aquí si hay mucha liquidez. Solo que también hay mucho desconocimiento de las herramientas que existen.



Usted conoce la realidad del país a la hora de buscar recursos y la de Estados Unidos. ¿Qué comparación haría?



Yo he recaudado fondos en ambos países y veo grandes diferencias. Allá es extremadamente competitivo: los emprendedores están compitiendo con todo y conocen todo perfectamente. En Estados Unidos hay más formalidad en los procesos Aquí aún somos muy coloquiales.





ELTIEMPO.COM