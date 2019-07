El colombiano que busca acabar con el analfabetismo empresarial

Tal vez le haya sucedido que no puede expresarse bien en inglés por no conocer los términos técnicos para la labor que desempeña o que no haya podido entender bien un texto interesante de su industria por la misma razón.



Para Diego Villegas, Co-fundador y CEO de Slang, esto representa el analfabetismo moderno y lo que limita el acceso al conocimiento en un mundo globalizado. Es así como entendió que "el inglés profesional es el mayor beneficio de educación que una empresa podría ofrecer a su recurso humano".

Después de vender a una multinacional holandesa la compañía en proyectos de energía que había fundado y que llevó a un nivel de ventas de más de US$ 200 millones y a tener más de 5.000 empleados, Villegas decidió tomarse un tiempo para estudiar y fue ahí donde notó la ausencia de herramientas que le permitieran entender la terminología en inglés relacionada con su profesión.



Esto lo motivó a tomar como propósito “lograr dar acceso equitativo al conocimiento a través de la forma más eficiente de aprender inglés” y acabar con lo que denomina el analfabetismo 2.0 en las empresas.



En 2013 estando en Boston en el MIT, Villegas se unió a Kamran Khan, experto en machine learning y quien había ganado un concurso para desarrolladores organizado por Apple, y ambos emprendedores comenzaron a crear Slang, una plataforma de e-learning que facilita el acceso al inglés profesional y técnico en el ámbito empresarial.



Pero como no todas las personas necesitan aprender el mismo inglés profesional,

desarrollaron una metodología de enseñanza personalizada y adaptativa que, gracias a su enfoque basado en datos, permite reforzar y potenciar aquellos aspectos específicos que cada usuario necesita practicar, además de optimizar la velocidad de aprendizaje.



Para el CEO de Slang es claro que los cursos de inglés actuales y de los últimos 100 años no han cambiado. “Siguen siendo las palabras más comunes del inglés y eso precisamente es lo opuesto del know-how de una disciplina; se construyeron cuando no había capacidad de cómputo y nosotros con Machine Learning estamos resolviendo este problema con el soporte del ecosistema del MIT y Boston", agregó Villegas.



Más de 60 cursos de inglés profesional que incluyen diversas habilidades blandas así como programas especializados en finanzas, leyes, logística, salud, marketing y tecnología, entre otros, han convertido a la plataforma en una marca revolucionaria con la mayor oferta de cursos de inglés profesional del mundo.



Gracias a su crecimiento exponencial de los últimos dos años y al respaldo que representan los US$4 millones que ha recibido de inversión, la startup ya opera en México, Colombia y Chile, entre otros países de Latinoamérica, impactando a más de veinte mil talentos en escuelas de inglés, universidades como la Uniminuto y empresas como Santander, GNP Seguros, Sodimac, Liberty Mutual y Sanitas, entre otras.



La iniciativa también está llevando a cabo alianzas estratégicas con organizaciones como el fondo de capital de riesgo ALLVP para ofrecer de forma gratuita a emprendedores hispanohablantes un curso especializado en los conceptos del mundo de las startups y el emprendimiento.



Mientras Slang crece para desarrollar más de mil cursos nuevos en los próximos tres años, espera extender su oferta de inglés profesional en el corto plazo a Brasil y en el largo plazo a otros continentes como Asia.