La feroz competencia que se viene para Netflix con la Tv. de Apple

La televisión cambió. Los contenidos de plataformas que permiten a los ciudadanos elegir lo que quieren ver en el momento en que puedan hacerlo, es lo que hace furor y, hasta ahora, prácticamente reinaba Netflix, que, en Colombia, está presente a través de suscripciones en el 13 % de los hogares colombianos. Ahora se viene una feroz competencia con la entrada de Apple que, a nivel mundial, habló de empezar con tarifas de 5 dólares para penetrar el mercado y hasta 6 abonados en una misma cuenta.

Un informe realizado por OBS Business School señala que "en la plataforma Netflix se visionan 140 millones de horas al día, lo que suponen 1.000 millones de horas a la semana y 52.000 millones anuales, datos que demuestran un aumento exponencial durante los últimos años".



Esto implica que la plataforma está fuerte, pero la competencia que se avecina le supone un gran reto.



Otros datos elaborados por OBS Business School muestran que, solo en Estados Unidos, Netflix ya representa el 10 % del tiempo que los norteamericanos dedican a ver televisión, es decir, solo en ese país se consume una media de 100 millones de horas diarias de contenidos.



Según el informe, el éxito de Netflix es la apuesta por los contenidos propios. "Por ejemplo, bajo el sello ‘Netflix Original Series’, se lazaron exitosas series como House of Cards, a la que siguió, en julio del mismo año, la también icónica Orange is the New Black".



Desde esa perspectiva, el interrogante es ¿será este el derrotero de los competidores de servicio de televisión como Netflix o aparecerán con sorpresas?



Toda una caja de pandora lo que viene en el corto plazo, pues en Colombia, en donde ya hay algunos servicios con Apple entrará de lleno antes de terminar este año.

Deuda de Netflix, un desafío

En el 2018, la deuda de Netflix pasó de 6.500 millones a 10.400 millones de dólares, lo que representa un desafío en medio de la competencia con las plataformas que están entrando.



Esto, porque, según el informe de OBS Business School, “es el precio a pagar para seguir liderando el mercado del streaming: gastar cantidades ingentes en marketing y producción de contenidos. Sólo en 2018 destinó alrededor de 2.000 y 8.000 millones de dólares respectivamente a estas dos partidas”.



No obstante, "la magnitud de la deuda respecto al porcentaje de capital total está todavía por debajo de 10 %, lo cual está bastante alejado del promedio de 30 % a 40 %, lo frecuente en las empresas de sector. Así que el reto es mantener un pasivo controlable y por debajo del promedio", agrega el análisis.



Lo cierto es que, además de HBO, Amazon Prime, Hulu, Sky, Rakuten o YouTube, la competencia incluye ahora a dos gigantes: Apple y Disney, que "empiezan a ser una amenaza y reclaman su cuota en este mercado".



