Ejecutivos consideran inaceptable que empresas existan solo por dinero

La consultora global de relaciones públicas Porter Novelli, reconocida como una de las agencias líderes en Colombia y América Latina, publicó recientemente un estudio sobre la mentalidad de los ejecutivos alrededor de una filosofía empresarial centrada en el concepto de 'propósito'.



Si bien es cierto que varios estudios han abordado cómo las diferentes audiencias esperan que las empresas operen bajo un 'propósito', pocos profundizan en el punto de vista de los ejecutivos sobre esta filosofía.



Por eso, en este estudio, Porter Novelli analiza aquellos públicos que los líderes empresariales están priorizando cuando toman decisiones, así como cuáles son los problemas que es necesario resolver con más urgencia.



“En estos momentos de gran presión sobre el flujo de caja que atraviesan muchas empresas colombianas, surge el interrogante de si los objetivos ulteriores que toman en cuenta otros constituyentes, además de los accionistas, siguen vigentes”, dice Fernando Gastelbondo, presidente de Compass Porter Novelli, filial en el país de la agencia global.



Para Gastelbondo, estos objetivos sobrepasan lo urgente y tienen que ver con temas como la sostenibilidad, el medio ambiente y la inclusión.



Así, se encontró que el 85 % de los ejecutivos dice que ya no es aceptable que las empresas existan solo para hacer dinero. "Las empresas deben también impactar positivamente a la sociedad", anota el estudio.



También se halló que el 88 % sabe que, ahora más que nunca, las empresas deben liderar con propósito y que el 89 % considera que las empresas que lideran con propósito tienen una clara ventaja competitiva en el mercado.



El estudio permitió conocer que casi todos los ejecutivos (alrededor del 99 %, según Porter Novelli) ven las ventajas reputacionales de los negocios responsables y la mayoría mencionó los siguientes efectos positivos de liderar con propósito: reclutamiento y retención de empleados (95 %), aumento de la confianza del consumidor (93 %) y propensión a recomendar la empresa (92 %).



Por otro lado, se consultó a los ejecutivos sobre el momento de 'tomar las riendas', en el que, "en medio de la incertidumbre, las empresas tienen la oportunidad de tomar el liderazgo, crear soluciones, acelerar el cambio y reconstruir".



En este sentido, se encontró que "el 83 % siente la urgencia de que las empresas sean un elemento crítico en la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrenta la sociedad – desde covid-19 hasta la reactivación económica".



De acuerdo con el estudio, el 81 % entiende que las empresas están en una posición única para hacer la diferencia, gracias a su tamaño, velocidad y experiencia.



Los ejecutivos consultados, agrega Porter Novelli, reconocieron que "tomar las riendas da a las empresas beneficios claros: 92 % cree que el ambiente actual crea una oportunidad interesante para elevar la confianza de los consumidores en las empresas y las marcas".



Otro de los datos relevantes de esta investigación de la consultora global es que 9 de cada 10 altos ejecutivos creen que las empresas deben beneficiar a todas sus audiencias y no solo a sus accionistas.



El estudio también señala que al preguntarle a los ejecutivos cuáles son aquellos problemas en los que piensan pueden tener un rol en resolver, ven temas como acoso sexual (97 %), salud y seguridad de los empleados (95 %), equidad racial (93 %) y derechos de las mujeres (89 %).



De hecho, la investigación dedicó un espacio a la diversidad y la inclusión. De acuerdo con los resultados, 65 % de los ejecutivos reconocieron que su empresa debe hablar más de los esfuerzos alrededor de diversidad, equidad e inclusión externamente y un 82 % considera que hacer algo internamente les da credibilidad de participar en el debate de asuntos de justicia social.



Para Sandra Kleinburg, directora general de Porter Novelli México, "una de las áreas en las que las empresas están enfocándose es en crear programas, políticas y valores alrededor del tema de Diversidad e Inclusión. Cada vez vemos más ejecutivos que entienden el valor de estrategias poderosas en torno a la diversidad”.

