Se están tomando medidas para evitar una crisis en Avianca: Efromovich

La renuncia de Hernán Rincón a la presidencia de Avianca Holdings dio origen a una serie de rumores sobre las razones, distintas a las personales, que él alegó para retirarse del cargo.



El presidente de la junta directiva de la compañía y su mayor accionista, Germán Efromovich, asegura que no hubo razones, que él conozca, distintas al deseo de Rincón de volver a Estados Unidos.

El directivo sostiene que no hay crisis en Avianca, porque el alto endeudamiento que existe es de Sinergy, a la que pertenece Avianca Holdings, y por ello se están tomando medidas de adelgazamiento y ajuste.

¿Qué pasa en Avianca?



Nada. Hernán Rincón renunció, le aceptamos la renuncia, y la vida continúa.



¿No es cierto que la renuncia fue sugerida por United Airlines?



United no tiene injerencia en la gestión de Avianca.



Pero está en la junta directiva…



No está en la junta directiva. Hay un fortalecimiento de nuestro gobierno corporativo y se creó un nuevo Comité Ejecutivo de junta con tres miembros independientes, y United tiene presencia, pero como observador de la junta, sin derecho a voto.

United, como acreedor que es de Sinergy, tiene mucho interés en que a Avianca le vaya bien, porque si a Avianca le va bien, ellos van a recibir el pago de su préstamo. Fuimos nosotros quienes invitamos a un ejecutivo de United a participar en la junta y solo tiene opinión cuando se le solicita.



¿Qué deuda tiene Avianca con United?



Avianca, ninguna. La deuda la tiene Sinergy.



¿Qué deuda?



Una deuda de 450 millones de dólares, que tomó prestados de United, y le dio las acciones en garantía. Eso es público.



¿Para subir la utilidad habrá alza de tarifas?



Las tarifas las regula el mercado. Colombia tiene un mercado abierto y hay competencia.



Hoy en día, nosotros competimos con las tarifas de bajo costo, y si decidimos que vamos a pagar la deuda aumentando las tarifas, vamos a perder la lealtad de los clientes y se van con la otra opción; ellos crecen, y nosotros no. No sería una medida inteligente.

Hernán Rincón renunció, le aceptamos la renuncia, y la vida continúa FACEBOOK

TWITTER

¿Ese alto endeudamiento no tiene nada que ver con la renuncia de Rincón?



No, para nada.



Pero sus declaraciones posteriores muestran que él no tenía pensado renunciar porque dice que lamenta no haber podido estar en la compañía para diciembre, cuando celebra su centenario, lo que indicaría que su renuncia no fue voluntaria sino sugerida…



Él mandó una carta de renuncia, y solamente alegó motivos personales. Si hubo otras razones, no me lo dijo.



Pero no se entiende cómo la renuncia se presenta en la mañana y ya en la tarde se contrata una empresa cazatalentos para buscar su sucesor…



Eso no es así. Nosotros somos una empresa pública, y hay que tener mucho cuidado con publicaciones que puedan afectarnos en la bolsa. Por eso, cualquier comunicado relevante se publica en el momento que el hecho esté cumplido.



¿Entonces qué pasó?



Que su intención de retirarse no fue de ayer o antier. El hecho solo se efectuó oficialmente el martes, sí. Pero, eso no quiere decir que no se hubieran tenido conversaciones antes en ese sentido.



Pero la nostalgia que dice sentir Rincón por no poder asistir a la celebración de los 100 años contradice la afirmación de que su retiro fue voluntario...



Como su pregunta parece una especulación, vamos a especular. Por ejemplo, yo puedo estar enamorado de una muchacha y por cualquier motivo, ya sea por presión de la familia o porque tenemos visiones diferentes o porque la niña está enamorada de otro, yo decido no interferir, y me duele en el corazón pero no lo hago. Esto, repito, es una especulación.



Además, entiendo que Hernán no dio ninguna declaración sobre ese tema de la nostalgia.



¿Avianca está en proceso de ajuste?



Sí.



¿Estaba conduciendo bien Rincón ese ajuste?



Sí, extraordinariamente bien.



¿Y cómo es posible que se cambie el piloto en pleno vuelo?



Si el piloto se enferma, está el copiloto; existe reemplazo. El vuelo no solo depende del piloto, depende de la torre de control, del avión, depende de la tripulación y de la seguridad.



El piloto es un líder, y lo que queremos ver es si lo reemplazamos no por otro, sino por una especie de director de orquesta que haga que todos los músicos toquen su instrumento de manera armónica.



¿Usted va a aprovechar la renuncia de Rincón para contratar ese director de orquesta del que habla?



Con su retiro hay una gran pérdida. Vamos a intentar reponerla de la mejor forma posible. Pero si usted pregunta si eso va a tener algún efecto en las operaciones, en performance, en rendimiento, etc., no señor.



Avianca anunció que contrató un centro de consultorías para que le recomiende candidatos. ¿Qué condiciones debe tener ese candidato?



Lo que hemos decidido en mi junta es que podríamos tener dos figuras. Una, el CEO, que dirige toda la compañía y otra, el presidente que ejecuta. Varias compañías tienen esa forma.

Con su retiro hay una gran pérdida. Vamos a intentar reponerla de la mejor forma posible FACEBOOK

TWITTER

¿Entonces busca dos?



No se ha definido. Por ahora se busca únicamente el CEO. Alguien que tenga experiencia anterior como CEO, mínima de diez años, en una compañía aérea del tamaño de Avianca, o incluso mayor.



¿Para qué quieren eso?



Porque queremos mejorar la eficiencia y tener una visión de otras compañías en el planeta.



¿No será colombiano?



Puede ser colombiano, si hay algún colombiano que tenga esas características.



Mire: la decisión de Avianca de vender todas las empresas que no tienen que ver con la aviación, la cancelación del pedido de 17 aviones, el aplazamiento de la compra de otros 35 o la salida de rutas no rentables, ¿no son razones para reestructurar la conducción de la compañía?

​

No, todo lo contrario. Son razones para decirle “bravo, usted está tomando decisiones para mejorar el performance, enfocar mejor su negocio, que es la aviación, el transporte de carga y la lealtad con LifeMiles, salir de los negocios que no son claves para poder centrarse en lo más importante.



Pero todas estas razones muestran una Avianca en crisis...



No. Avianca está en momento de ajuste, de transformación corporativa.



No le hablo de peligro. Es como cuando una persona tiene alguna enfermedad que no es mortal…



Avianca está con un resfriado, puede ser, como consecuencia del daño del paro. Vamos a tomar píldoras para sanar el resfriado.



¿Cuál es el resfriado?



Tenemos el reto de pasar de un modelo de crecimiento a uno enfocado en rentabilidad y eficiencia, para tener mayor liquidez y menos apalancamiento. La gripa viene de una serie de hechos, inclusive el cese ilegal que nos costó 360 millones de dólares. Para evitar que esto se torne en crisis, tomamos las siguientes decisiones: postergar inversiones, aplazar crecimiento, revisar rutas no rentables, vender la flota Embraer, renegociar la orden de Airbus y vender los activos no estratégicos. Pero Avianca no está en crisis, se está restructurando para fortalecer su posición.





¿El endeudamiento actual no está conduciendo a la crisis?



No, porque estamos tomando providencias preventivas para que eso no ocurra.



¿Entre otras, el cambio del piloto de la nave?



No, señor. Eso no estaba en el plan de ajuste.



¿Pero lo facilita?



No, porque el piloto de la nave no era el problema y podría conducir la solución que ya estaba diseñada. Estamos piloteando la nave para evitar nubes con tempestad.



Y, para evitarlas, se están adoptando medidas….



Sí, y eso es normal en cualquier organización, en cualquier empresa. Se están tomando todas las medidas que son necesarias.



¿La estrategia va a cambiar?



No. El nuevo CEO va a seguir esa estrategia; no va a inventar cosas: pasar de crecimiento a rentabilidad y eficiencia operacional.



¿Puede afirmar claramente que Avianca no está en crisis?



Avianca está en fase de transformación, de reajuste, de acomodamiento, en función de hechos que pasaron. Está reaccionando para evitar entrar en un problema serio de crisis.



¿La alianza con United se va a consolidar?



Sí, lógico. Estamos ampliando nuestro acuerdo estratégico y comercial. Pero eso, para que sea una realidad y entre a operar, tiene que pasar por las respectivas autorizaciones regulatorias correspondientes de cada país. Estamos en eso.



YAMID AMAT

ESPECIAL PARA EL TIEMPO