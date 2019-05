Mercados sintieron el nerviosismo por la guerra comercial

Solo un minuto después de abrir el mercado interbancario, este viernes a las 8:01 de la mañana, el dólar se negoció en Colombia 2 pesos por debajo de los 3.400 pesos, lo que significaba un salto de 34 pesos frente al precio de cierre del día anterior.

Al cabo de la jornada, el promedio al que se negoció la divisa fue de 3.377 pesos, 19 más que el promedio del jueves, luego de estar a punto de tocar los 3.400 pesos que no alcanza desde hace más de tres años.



Los precios del dólar durante el día, pero especialmente en el arranque, muestran cómo se sintieron este viernes en Colombia el nerviosismo y el malestar económico global por la escalada de la guerra comercial, con dos nuevos episodios: el anuncio de China de hacer su propia lista negra de empresas “no fiables” que dañan los intereses de compañías nacionales y el sorpresivo anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles de 5 por ciento a las importaciones que llegan de México desde el 10 de junio. Estos aumentarán 5 puntos cada mes, hasta llegar a 25 por ciento, si ese país no hace nada para controlar la migración ilegal.

Desde hace tiempo se vienen presentando días turbulentos en los mercados por el tire y afloje de la tensión comercial entre Estados Unidos y China, en el cual EE. UU. ha tomado medidas para obstaculizar las exportaciones chinas con el argumento de que es para compensar hechos relacionados con ese mismo comercio, como la competencia desleal o el irrespeto a la propiedad intelectual. Y la segunda economía mundial ha respondido también con más aranceles.



Pero ahora se presentan dos nuevos hechos significativos. En el caso de México, las armas comerciales de Estados Unidos no se disparan en respuesta a asuntos del comercio sino en retaliación a temas políticos como la migración. Sin embargo, con el anuncio de Trump, los mercados en ambos países sufrieron.



El segundo hecho es el campanazo para Colombia por el impacto en el petróleo. Hasta el momento, análisis como los del Fondo Monetario Internacional (FMI) advertían que la tensión comercial afectaba las perspectivas de crecimiento del mundo, pero no las de Colombia, pues en medio del nerviosismo, el crudo había seguido subiendo.



Pero con las amenazas de los últimos días, la tensión comercial está influyendo más en el petróleo que las mismas tensiones políticas en Oriente Medio, las sanciones a Irán y la situación de Venezuela, que hacían subir los precios. De hecho, el petróleo se desplomó, para llegar a tener su peor caída, en el mes de mayo, en 7 años.



Así, si el crudo sigue sensible a la expectativa de desaceleración mundial por la guerra comercial, se debilitaría el precio de la principal fuente de ingresos de Colombia, con un posible impacto en el crecimiento del país.



“Si la guerra comercial sigue varios meses –advierte Andrés Langebaek, director de Estudios del Grupo Bolívar–, es muy probable que el petróleo siga bajando por la menor demanda de China y la mayor oferta de Estados Unidos”. El experto calcula que por cada cinco dólares de menor precio del crudo dejan de ingresar a Colombia cerca de 1.100 millones de dólares.

El precio del petróleo corresponderá tarde o temprano a lo que pase con la economía mundial FACEBOOK

TWITTER

Según el analista económico Daniel Niño, “el precio del petróleo corresponderá tarde o temprano a lo que pase con la economía mundial”, por lo que recuerda que “el momento de más presión de la tasa de cambio en Colombia de los 3.400 pesos fue a finales del 2015, cuando se discutía la posible recesión de la economía mundial”.



En contraste, la tasa de cambio de 2.700 pesos, vista en abril del año pasado, corresponde a cuando los indicadores de la economía global apuntaban al mejor desempeño de la economía mundial desde la crisis del 2008.



Este viernes, el dólar se alcanzó a transar a 3.398 pesos en la apertura, y el promedio fue 3.377 pesos, 19 más que la media del jueves. Justo ayer, la junta directiva del Banco de la República suspendió el programa de compra de dólares para acumular reservas internacionales, que venía aplicando desde septiembre, con el fin de evaluar el impacto sobre la tasa de cambio.



Con el alza de ayer, el dólar volvió a su comportamiento tradicional, en el cual sube cuando el petróleo baja. La materia prima tuvo una dura caída en respuesta a la tensión comercial, y terminó mayo con su peor contracción mensual desde noviembre del 2018. La referencia Brent perdió 11,4 por ciento en el quinto mes del año, y el WTI, 16,3. Solo ayer, el Brent bajó 3,6 por ciento, y el WTI, 5,5 por ciento.



Con el crudo golpeado, en Colombia la acción de la petrolera Ecopetrol bajó ayer 1,6 por ciento. En cambio, las principales acciones colombianas, en su conjunto, lograron mantenerse estables, sin variación frente al jueves, de acuerdo con el índice Colcap.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS