Tras la oposición del gobierno del presidente Gustavo Petro frente al desarrollo del fracking en Colombia para la producción de hidrocarburos, Ecopetrol anunció que pondrá frenó a los avances que había logrado para llevar a cabo sus los pilotos Kalé y Platero. Esta decisión antecede la solicitud que hizo la empresa a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en el mes de septiembre para la suspensión de los mismos.



“Esto tiene la intención de darle al Gobierno la posibilidad de mirar el tema. Desde Ecopetrol, proactivamente, hemos pedido la suspensión y pisamos el freno con los no convencionales. Estamos deshaciendo lo que habíamos avanzado”, aseguró el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón.



Además, el presiente de la compañía manifestó que, si en el Congreso de la República se toma la decisión de que en Colombia no se puede hacer fracking, “Ecopetrol no va hacer no convencionales en el país”.



Tanto Kalé como Platero se iban a desarrollar en el municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander, para lo cual Ecopetrol había firmado un acuerdo con su socio estadounidense ExxonMobil, pero se está deshaciendo.



El piloto Kalé contaba con licencia por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) desde marzo de este año, mientras que para Platero se estaba adelantando todo el proceso respectivo para que también se le fuera otorgado este permiso. Los planes de Ecopetrol contemplaban iniciar las primeras perforaciones hacia finales de este año y la producción con fracking hacia el 2025.

Aunque en Colombia se suspenderán los pilotos, en Estados Unidos Ecopetrol seguirá realizando fracking de la mano de su socio Oxy. Estas operaciones siguen registrando nuevos máximos históricos, con una producción promedio de 43.700 bped en el tercer trimestre del año, un alza del 79 por ciento frente al mismo periodo de 2021 y del 62 % si se compara con el trimestre anterior. Sólo en mes de septiembre se registró un récord de 50.200 bped.



Las operaciones en el 2022 han estado soportadas en cuatro taladros de perforación y dos cuadrillas de completamiento. Se destaca la perforación de 21 nuevos pozos en el tercer trimestre, 71 en lo corrido del 2022, para un total de 200 pozos perforados y 185 habilitados para producción.

Estas operaciones con fracking en Estados Unidos han generado un Ebitda de 727 millones de dólares en los primeros nueve meses del 2022 (unos 3,5 billones de pesos), “es un negocio que está funcionando muy bien y que está ayudando a que la compañía tenga buenos resultados”, dijo Felipe Bayón.



Por su parte, Alberto Consuegra, vicepresidente ejecutivo de Ecopetrol, aseguró que se espera cerrar el 2022 con una producción de fracking promedio de 37.000 bped, mientras que para el 2023 los planes es doblarla y llegar a alrededor de 64.000 bped. A más largo plazo, se espera que alcance entre 75.000 y 77.000 bped.



En cuanto a las inversiones, cada año podrían sumar unos 1.000 millones de dólares para seguir adelante con la producción de hidrocarburos a través del fracking en Estados Unidos.