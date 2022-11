Además de ser un combustible clave para los hogares, el gas natural está llamado a jugar un papel fundamental en la transición energética. Y aunque actualmente el país sólo cuenta con reservas para unos ocho años, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, aseguró que "en Colombia hay un montón de gas" que se puede desarrollar para atender la demanda, sin acudir a las importaciones.



"Hace muchos años encontrar gas no hubiera sido un buen negocio, hoy en día encontrar gas es fundamental, no solo para el país sino para ayudar en la transición energética a nivel internacional", manifestó.



(Lea también: ‘MinMinas tiene nuestro respaldo en Congreso y no será censurada’: Roy Barreras)

El 2022 ha sido un buen año en materia de gas natural, pues la compañía ha reportado dos grandes descubrimientos. El primero fue Uchuva -1, y según Felipe Bayón, tiene un potencial de gas natural de entre 3 y 5 terapíes cúbicos (tpc), que podría servir para reemplazar todas las reservas que actualmente tiene el país (3,8 tpc).



El presidente de Ecopetrol aseguró que se está avanzando con el equipo de Petrobras (socio en Uchuva) para ver cómo se puede producir este gas de la manera más rápida posible. "El gas, que es la columna vertebral de la transición, lo tenemos en Colombia", agregó.



Uchuva está ubicado en la zona norte del Caribe colombiano, donde también está Orca, un hallazgo que se dio en el 2004, y aunque es más pequeño, informes preliminares indican que tendría de 0,4 a 0,5 tpc, además de un potencial adicional en maduración de entre 3,5 y 4,5 tpc.

El gas, que es la columna vertebral de la transición, lo tenemos en Colombia. FACEBOOK

TWITTER

El segundo hallazgo que se reportó este año fue Gorgon-2, en el mes de agosto, pero Ecopetrol aún está trabajando con su socio Shell para identificar el potencial que tendría este yacimiento.



"Tanto Uchuva como Gorgon, si uno los mira de manera independiente o de manera individual, cada uno es un descubrimiento de clase mundial, cada uno es más grande que Cusiana o Cupiagua y se pueden poner en producción antes de finalizar esta década", aseguró Felipe Bayón.



Normalmente, llevar a la fase de producción un hallazgo en costa afuera puede tomar entre ocho y 12 años, pero Ecopetrol está en conversaciones con la petrolera nacional de Turquía para aprender sobre su experiencia desarrollando un yacimiento muy parecido en dos años y medio.



(Lea también: Frontera Energy le apostará a producir más gas natural que petróleo en Colombia)



En la zona sur del Caribe Ecopetrol también tiene cuatro bloques (COL-1, COL-2, COL-6 COL-7) en asociación con Oxy y en el 2024 se podrían llevar a cabo las primeras perforaciones de pozos. Se calcula que en estos activos podría haber unos 84 tpc.



Estos recursos encajan perfectamente con la meta que se ha trazado Ecopetrol de convertirse en una compañía más gasífera, y en un futuro espera que represente el 30 por ciento del total de su producción, actualmente es del 24 por ciento.