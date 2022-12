Durante la moción de censura que se realizó este miércoles a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en la Cámara de Representantes, la congresista Carolina Arbeláez reveló un contrato que firmó Ecopetrol el pasado 4 de noviembre para recibir asesoría jurídica para la compra, importación y transporte de gas natural desde Venezuela.



"Toda esta crisis y el decrecimiento al que nos quiere llevar la ministra, es porque tienen un negocio cocinado con Venezuela. ¿Vamos a renunciar a nuestra soberanía energética, de verdad vamos a apoyar este negocio sólo porque hay una supuesta llamada coalición de Gobierno?", cuestionó la representante.



Al conocerse este acuerdo con Eversheds Sutherland Nicea, Ecopetrol decidió pronunciarse y aseguró que desde 2007 se tiene un contrato firmado con PDVSA para el suministro internacional de gas, en virtud del cual la estatal venezolana le suministraría gas bajo determinadas condiciones técnicas, comerciales y económicas.



Sin embargo, la petrolera colombiana afirmó que este contrato no ha conllevado transacciones comerciales. "Dicho contrato se ha mantenido inactivo bajo la figura de estabilización de equipos, lo cual implica que no se han generado obligaciones comerciales de nominación ni entrega de gas", agregó.

Este contrato con una empresa española, con domicilio en Madrid, demuestra el negocio que se está cocinando para comprar, importar y distribuir Gas desde Venezuela.



Está en riesgo la soberanía y seguridad energética, pretenden hacer negocios con la riqueza de los Colombianos!! pic.twitter.com/XJ9QbxAvBp — Carolina Arbeláez (@kroarbelaez) November 30, 2022

Debido a que este contrato se encuentra enmarcado en ley venezolana y la cláusula de resolución de conflictos es en un tribunal de arbitramento internacional, Ecopetrol manifestó que desde el 2018 ha venido contratando a la firma Eversheds Sutherland Nicea con el propósito de obtener asesoría jurídica internacional.



"En ese sentido y para este año en particular, Ecopetrol contrató nuevamente la firma Eversheds Sutherland Nicea para contar con la asesoría jurídica necesaria para extender el periodo de estabilización de equipos (como en efecto sucedió para un nuevo periodo entre el 1 de diciembre de 2022 y el 30 de noviembre de 2023) o, para en caso contrario, defender los intereses de Ecopetrol en el marco de este contrato", explicó la compañía.



La representante del partido Cambio Radical también le pidió a la ministra Irene Vélez que aclarara si era cierto el rumor de que el presidente de Ecopetrol, Felipe Ballón, iba a dejar su cargo porque no quiso firmar contratos con PDVSA. Sin embargo, no hubo respuesta al respecto por parte de la funcionaria.