Los 33,4 billones de pesos en utilidades con los que Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, se despide de la presidencia de la compañía más grande e importante del país, es un punto no solo bastante alto para quien asuma las riendas de la petrolera en su reemplazo, sino también muy difícil de superar este 2023 debido a las circunstancias que rodean a la economía local en internacional, coinciden algunos analistas consultados, quienes ven que este año las ganancias de la petrolera podrían cerrar alrededor de los 25 billones de pesos.



Una de las principales razones por las que será muy difícil que la petrolera colombiana logre las cifras récord del año pasado en materia de utilidades tiene que ver con los precios internacionales del petróleo, los cuales este año han caído cerca de un 15 por ciento, respecto de los que se vieron en el 2022.



"Este año luce más desafiante para la compañía ya que la desaceleración económica global generará que el precio promedio del petróleo este año se ubique por debajo del observado el año pasado, motivo por el cual se anticipa una reducción en las utilidades", explica Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia en Casa de Bolsa.



Advierte que en lo que va corrido de 2023 el precio promedio del petróleo Brent, principal referencia para Colombia, es inferior en un 15 por ciento respecto a 2022. De hecho, transcurrida buena parte de la jornada de este jueves la cotización den crudo Brent se situaba sobre los 85 dólares el barril, un incremento de 0,67 por ciento respecto al de la sesión anterior.



No es el único que está viendo dificultades para que la petrolera colombiana pueda superar el récord de ganancias alcanzado el año pasado. Steffanía Mosquera, analista de acciones de Credicorp Capital Colombia, dice que para este año estiman una utilidad neta rondando los 25 billones de pesos, lo que representa una caída de 25 por cientro frente a las ganancias percibidas en 2022.



"Nuestra estimación de caída se basa principalmente en que esperamos menores precios del petróleo (niveles de 80 - 90 dólares por barril) respecto a los percibidos en 2022 (cerca de 100 dólares por barril). También resaltamos que la incorporación de la reforma tributaria juega un rol en nuestra expectativa de caída en utilidades", explica la analista.

Clave la producción

Y si bien los precios pueda que no jueguen a favor de la compañía este año, también hay quienes creen que un factor adicional a tener en cuenta será el ritmo de producción de petróleo esperado, el cual será mayor este año.



Para Felipe Campos, director de Investigaciones Económicas de Grupo Alianza, Ecopetrol estima una producción para este 2023 de entre 720.000 y 725.000 barriles por día, lo que representa un incremento de 1,5 por ciento.



La compañía está posicionada para seguir generando utilidades para sus accionistas, comenta el experto, así como contribuyendo en impuestos y regalías a la Nación, pero siempre y cuando se mantengan con tendencia alcista los precios del petróleo y la producción de hidrocarburos no caiga. "Es por eso que los planes de inversión están encaminados hacia lo segundo y los mercados internacionales han mantenido el precio en rangos altos".



Y agrega que en materia de utilidades, una estabilidad en el tipo de cambio más una tendencia lateral en petróleo puede dejar sus utilidades entre 24 y 27 billones de pesos este año. "El Gobierno estima recibir al rededor de 12 billones en 2024 por concepto de dividendos de Ecopetrol, lo cual implica un dividendo cercano a 325 pesos", señala Campos.



Y si bien el relevo en la presidencia genera gran expectativa en el mercado por conocer quién sucederá en el cargo a Bayón, un directivo que ha dejado a la compañía en una muy buena posición en materia de resultados y proyectos, no todos los consultados comparten la opinión de que esto sea un factor que influya en esos resultados.



Por ejemplo mientras, Ballén, de Casa de Bolsa , considera que "sin duda alguna los resultados futuros también dependerán de los lineamientos que establezca el nuevo presidente de la entidad, Mosquera, la analista de Credicorp sostiene que no ven por ahora que ese relevo pueda tener algún impacto de corto plazo.