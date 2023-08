Si bien el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido enfático en señalar que no quiere realizar nuevas exploraciones petrolíferas ni firmar nuevos contratos, en aras de una nueva política medioambiental que deje atrás los carburantes fósiles, ayer Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, anticipó que se encuentran analizando la posibilidad de reactivar 8 contratos de exploración que a la fecha se encuentran suspendidos, en aras de aumentar las reservas de petróleo y gas del país.



(Lea también: Alerta por decreto del Minagricultura: 'Resultaría más gravoso que la expropiación')

Se trata de los contratos a cargo de los bloques Catleya, Llanos 39, Llanos 52, Llanos 121, Llanos 38, Sirirí, Odisea y Mundo nuevo, ubicados en el pie de monte llaneros, siete de los cuales son operador de forma directa por la petrolera colombiana y uno por su filial Hocol, según lo indicado por el directivo.



Sostuvo Roa que la meta de la compañía no es garantizar reservas de petróleo y gas para siete u ocho años, sino subir ese número a 15 ó 20 años. Y al referirse a la posibilidad de firmar nuevos contratos, recordó que se trata de una decisión del Gobierno. "Esa es una decisión que habrá que hacer el ejercicio en la institucionalidad del Gobierno, donde está el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Hacienda".



La reactivación de esos 8 bloques va en línea con lo expuesto por Irene Vélez, exministra de Minas y Energía, quien en abril de este año señaló que para elevar las reservas de petróleo y gas no era necesaria la firma de nuevos contratos, sino que el foco estaría en reactivar los 32 contratos que están suspendidos, entre otros planes, como el recobro mejorado.



(Le puede interesar, además: La acción de Grupo Éxito ya está cotizando en las bolsas de Nueva York y Brasil)



No será una tarea fácil ni inmediata la reactivación de esos bloques, según lo han manifestado algunos analistas del mercado, pues hay que ver las razones por las cuales, particularmente esos 8 contratos a los que se refiere el presidente de Ecopetrol, están suspendidos.

Obstáculos para la reactivación

Facebook Twitter Linkedin

El tema de orden público y los problemas con las comunidades son apenas dos de los obstáculos que se deben tener en cuenta en la viabilidad de reactivar algunos contratos. Foto: Cortesía: Ecopetrol

Datos del Ministerio de Minas y Energía, dejan ver que de los 32 contratos suspendidos 18 lo están por conflictividad social (3 se encuentran en desarrollo de consulta previa y el resto se encuentran suspendidos por ordenamiento territorial y situaciones con las comunidades), 10 por orden público y cuatro por trámite ambiental.



Otro análisis elaborado por el área técnica de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) detectó que en nueve de esos contratos la causal de suspensión es la imposibilidad de hacer cualquier actividad, debido al rechazo y oposición de las comunidades indígenas, mientras que otros obedecen a razones de orden público. Por lo tanto, una reactivación no se lograría de la noche a la mañana.



De hecho, el propio presidente de la petrolera colombiana mencionó ayer que aún no se tiene una fecha precisa para reactivar esos contratos y que Ecopetrol sigue trabajando en las mesas técnicas con el Gobierno a efectos de establecer un cronograma y sobre el mismo desarrollar esa nueva exploración, apuntó.



Para algunos expertos de sector, que se reactiven al menos esos contrato no significa que se solucionará el tema de la producción de petróleo y gas, de cualquier manera no sería suficiente, toda vez que se trabaja sobre expectativas de los hallazgos que se den, por lo que el país no pude cifrar ni hacer planes sobre esas supuestas reactivaciones de esos contratos.



Las petroleras que operan en Colombia son optimistas y esperan producir 770.000 barriles de petróleo diarios en el presente año, los cuales representa un incremento del 2 por ciento frente a los 754.299 barriles reportados en 2022.



“Nosotros, desde Ecopetrol, hemos dado un parte de tranquilidad. Vamos a seguir buscando y explorando en 48 contratos que tenemos habilitados. La solicitud que estamos trabajando, en las mesas técnicas de Hacienda es para un número importante de contratos que han sido suspendidos”, sostuvo Roa.



El directivo recordó que la apuesta de la compañía en gas está entre 5 y 7 terapiés cúbicos para los hallazgos en el mar Caribe, los cuales para ser materializados y llevar las moléculas al consumo demandarán inversiones entre 6.000 y 7.000 millones de dólares, proceso que tomará mucho tiempo, pero que es clave para que el saldo de estas reservas alcance para un lapso entre 10 y 15 años.