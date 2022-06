A pesar de las tres caídas consecutivas en su valor que registra la acción de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) por la incertidumbre por el posible cambio en la actividad exploratoria que genera la llegada a la Presidencia de Gustavo Petro, la empresa tiene apuestas en energías renovables de hidrógeno, infraestructura y electricidad en un proceso de transición energética que ya completa cinco años.



El presidente de Anif, Mauricio Santa María, señala que "no podemos olvidar que las declaraciones del ahora presidente han tenido un efecto importante en los

precios de la acción de Ecopetrol", y subraya el impacto negativo "al Estado colombiano y a los demás accionistas (cerca de 260 mil), que perciben ingresos por dividendos y otros rendimientos. Esos accionistas, desde la elección han perdido parte de su patrimonio a causa de los movimientos en los precios de la acción".



En concreto, luego de las elecciones y hasta el cierre de la bolsa del jueves 23 de junio, la acción de la empresa ha perdido el 27 por ciento de su valor, y el Estado, los fondos de pensiones y otras 260.000 personas que son accionistas han perdido 31 billones de pesos de su patrimonio.



Frente a estos hechos, fuentes de Ecopetrol comentaron con EL TIEMPO cuáles son las fortalezas con las que la empresa puede hacer frente al sentimiento de inseguridad que puede embargar a los accionistas sobre el futuro de la empresa y de su inversión.



Se trata de siete frentes en los que se expresa la fuerza de la compañía: la transición energética, con media década de trayectoria; los contratos de exploración ya firmados; la exploración que ya se adelanta; los negocios de bajas emisiones; la producción de combustibles limpios; la solidez financiera y la inversión social.



Desde la empresa explican que además del desarrollo interno de la compañía y sus proyectos, la compra de ISA marcó un hito en el camino de la transición energética.



"La exploración no termina el 7 de agosto de 2022. Ecopetrol tiene más de 240 oportunidades exploratorias en gas y petróleo que le dan actividad para más de una década", ha explicado la empresa.



De hecho ya tiene contratadas para mantener el incremento de las reservas en los próximos años en zonas estratégicas como los Llanos Orientales, el Magdalena Medio y el Caribe.



La meta es tener un índice de reposición superior al 100 por ciento, lo que significa que por cada barril producido se incorpore al menos uno a las reservas probadas.



Además, el año pasado Ecopetrol logró un índice de reposición de reservas de 200 por ciento, el más alto en 12 años, con lo que la empresa tiene gas y petróleo para 8,7 años (antes estaba en 7,5 años).



La exploración en lo corrido del año marcha bien para aprovechar la coyuntura de precios.



"En este momento hay dos taladros en el Caribe colombiano gracias a alianzas de Ecopetrol con Shell y Petrobras, así como 5 taladros en el Piedemonte Llanero y actividad en sus operaciones en Brasil y Estados Unidos", dicen en la compañía .

Más allá del petróleo

Los negocios de bajas emisiones representarán entre el 30 por ciento y el 50 por ciento del Ebitda del Grupo Ecopetrol en 2040, por eso su plan de inversiones 2022-2024, será por cerca de 70 billones de pesos, ya se contempla que casi el 20 por ciento se destina a la diversificación.



Además de los planes, Ecopetrol ya tiene en operación dos megaparques solares en el Meta, con unos 112 MW de capacidad, y la idea es llegar a más de 400 MW en los próximos dos años.



De la misma manera, en la agenda de hidrógeno verde y azul en Colombia, desarrolla un proyecto en Cartagena con un electrolizador. Invertirá cerca de 2.500 millones de dólares de aquí al 2040 en su hoja de ruta del hidrógeno, con el objetivo de producir cerca de un millón de toneladas al año.



Para 2030 la empresa espera contar con 50 ecorreservas, pues actualmente tiene ya 15 con 15 mil hectáreas protegidas en 8 departamentos.



Sobre el camino a la transición para ser carbononeutral en 2050, fue la primer empresa del sector en Latinoamérica en adquirir ese compromiso y en los últimos dos años ya logró reducir 490 mil toneladas de C02. También adquirió el compromiso de ser agua neutral en 2045. En 2021 logró el hito de reutilizar el 74% del agua en sus operaciones.



Además, ya vendió el primer cargamento de crudo “carbono compensado” a China ya que sus empresas ya son carbono neutral (Cenit, ODL y Bicentenario).



En el caso de la producción de gasolina y diesel, la producción se ha destacado por ser de las más limpios del mundo en términos de contenido de azufre. El diésel, por ejemplo, está en cerca de 13 partes por millón de azufre cuando hace algunos años era de 1.000 o más. Es la misma calidad que se distribuye en Europa.



En cuanto a los resultados financieros que ha obtenido la empresa en los primeros 3 meses de 2022 registró utilidades por $6,6 billones, el mejor trimestre de la historia, con un margen Ebitda del 49 por ciento.



Esto ha servido para que los accionistas se hayan visto beneficiados con el dividendo más alto de la historia: $448 por acción, lo que representa una rentabilidad nominal del 15 por ciento.



Además el próximo 30 de junio, cerca de 254 mil accionistas minoritarios, recibirán el dividendo de $168 por acción.

