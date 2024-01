¿Por qué a Ecopetrol también le bajó la perspectiva de su nota?

La firma calificadora internacional S&P Global Ratings mantuvo la calificación crediticia de la petrolera colombiana Ecopetrol en BB+; pero cambió su perspectiva de estable a negativa, en línea con el ajuste que hizo sobre la nota del país (calificación soberana en moneda extranjera), debido a que "la inversión privada sigue siendo débil, lo que limita las perspectivas económicas a largo plazo de Colombia", precisó la agencia.



"Nuestra calificación de Ecopetrol se mueve a la par de la de Colombia". C, advierte S&P, tras señalar que creen que la probabilidad de que el gobierno colombiano brinde apoyo extraordinario oportuno y suficiente a la empresa en escenarios de estrés es muy alta. Así las cosas, "limitamos nuestras calificaciones de Ecopetrol al mismo nivel que la calificación soberana en moneda extranjera (moneda extranjera: BB+/Negativa/B; moneda local: BBB-/Negativa/A-3), a pesar del SACP 'bbb-' de Ecopetrol", precisa



Lo que está viendo la firma calificadora es que los principales indicadores económicos del país continúan siendo débiles y esto genera algunos riesgos también para la petrolera, que deben ser atendidos.



En ese sentido, la calificadora señala, por ejemplo, que la inversión privada sigue siendo débil, lo que limita las perspectivas económicas a largo plazo del país, creen que las expectativas de crecimiento siguen siendo similares a las del año anterior (1,3 por ciento para el 2024), a lo que se suma el hecho de que ven un déficit consistentemente alto en comparación con los niveles previos a la pandemia, incluso después de la implementación de la reforma fiscal.



Ecopetrol avanza en un plan organizado de transición energética en línea con las políticas del Gobierno. Foto: Ecopetrol

Y dicen, además, que: "La perspectiva negativa de Colombia refleja nuestras expectativas de que podríamos bajar nuestras calificaciones en los próximos dos años si el crecimiento económico está por debajo de nuestras expectativas, vemos indicios de una menor economía".



Lo que preocupa es que en la agencia consideran que el vínculo de Ecopetrol es muy estrecho con el Gobierno, dado que el Estado controla más del 80 por ciento de la compañía, al tiempo que es uno de los principales generadores de ingresos como mayor productor de petróleo y gas.



"Pensamos pensamos que el gobierno podría aumentar los impuestos y/o los dividendos si enfrenta estrés fiscal o externo, lo que podría restringir la flexibilidad de liquidez de la empresa", advierten los analistas de S&P en el informe dado a conocer el jueves en la noche, respecto a la calificación de la petrolera.



También sostiene que Ecopetrol se mantendrá alineada con los planes del Gobierno de transición hacia fuentes de energía renovables y más limpias.



No obstante, comentan que desde la calificadora esperan que la petrolera continúe desempeñando un papel muy importante en la economía colombiana y mantenga una posición muy sólida, aunque plantean que en un escenario negativo "bajaríamos las calificaciones de Ecopetrol si bajáramos las soberanas de Colombia.



Y si bien el S&P no están contemplando por el momento revisar el perfil crediticio independiente de la compañía, no descartan del todo que hacia adelante no lo puedan hacer si notan que "su desempeño financiero se debilita", producto de la caída de los precios y la demanda del petróleo crudo, por lo que esperan que la deuda neta de Ecopetrol ajustada a Ebitda aumente consistentemente.

Probabilidades de mejora

Aún cuando el panorama para la compañía luce positivo, aunque sigue muy atado a la evolución económica del país y el desempeño del Gobierno, la calificadora ve que podrían mejorar al alza a 'bbb' el perfil crediticio independiente de la petrolera colombiana, pero aclara que esto no podría suceder en los próximo 12 o 18 meses y todo depende de si "el desempeño operativo y financiero de la compañía está muy por encima de nuestras expectativas".



"Podríamos revisar la perspectiva nuevamente a estable de Ecopetrol si tomáramos una acción similar sobre la calificación soberana de Colombia", comentan, pero ello podría ser posible con una producción superior a la esperada derivada de inversiones fuera de Colombia, lo que llevaría a un flujo de caja discrecional a deuda igual o superior al 25 por ciento, mientras que la deuda neta ajustada a Ebitda "se mantiene por debajo de 2x consistentemente".



Puntualizan diciendo que esperan ver una distribución conservadora de dividendos a los accionistas.