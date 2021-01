El remezón tras la oferta de Ecopetrol por el control de ISA

Desde que se inició el análisis de las opciones para hallar los millonarios recursos que requiere el país para aliviar sus cuentas fiscales tras el impacto de la atención de la emergencia sanitaria en el gasto público, desde el Ministerio de Hacienda se había insistido en la fórmula de una optimización de activos, que implicaría que otras entidades públicas compren la participación directa del Gobierno central en diversas empresas, para que sigan siendo públicas.

Y tras los fuertes rumores que apuntaban a que el Gobierno sí estaría buscando vender su cuota del 51,4 por ciento en Interconexión Eléctrica S. A. (ISA), esta semana Ecopetrol sorprendió a los mercados al presentarle al Ejecutivo una oferta no vinculante por este porcentaje.



(Le puede interesar: Desde abril se recuperaron más de 18.000 empleos por día)



La propuesta prevé un convenio interadministrativo para traspasar el control de ISA a la petrolera, en una operación de más de 14 billones de pesos, cifra superior a los 12 billones que el Gobierno espera recibir por la venta de activos estatales, según el Presupuesto General de la Nación de 2021.



La transacción se pagaría bajo un esquema combinado que incluye la emisión de acciones del 8,4 por ciento de Ecopetrol pendiente del 20 por ciento ya aprobado por la Ley 118 de 2006, recursos de caja de Ecopetrol, endeudamiento y venta de activos no estratégicos. Esto permitiría que ISA y Ecopetrol sigan siendo públicas, a través de una participación de la Nación de al menos 80 por ciento en la petrolera.



(Además: En enero se va a interrumpir recuperación del empleo: analistas)



La oferta no solo produjo un fuerte remezón en el mercado de valores y en el sector eléctrico, sino que además abrió una puja con el Grupo Energía Bogotá (GEB), que ratificó su intención de presentar una oferta para tener el control de ISA.

Dudas bursátiles

La primera inquietud desde la óptica del mercado de valores tiene que ver con el mecanismo de adquisición, ya que, según Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa, la regulación prevé que cuando una firma quiere comprar más del 25 por ciento de una empresa que cotiza en el mercado bursátil se debe realizar una oferta pública de adquisición (OPA).



Sin embargo, un reporte especial de la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia señala que, según el Decreto 2555 de 2010, la OPA a los demás accionistas de ISA no sería necesaria, porque la Nación seguiría siendo el beneficiario real de las acciones de la compañía y mantendría el control sobre las dos empresas.



(Lea también: ‘Compra de ISA hace parte de la transición energética de Ecopetrol’)



No obstante, el mismo documento señala que aunque hay confianza en que la transacción se haría con apego a la normatividad, varios agentes del mercado han dicho que el esquema propuesto desprotegería los intereses de los socios minoritarios de ISA y de Ecopetrol.



“Esperamos que el Gobierno y Ecopetrol puedan pronunciarse frente a esta preocupación”, agrega el documento, que calcula un impacto de -6 por ciento sobre el precio objetivo de la acción de Ecopetrol para 2021, mientras que el de la acción de ISA para diciembre se proyecta en 23.250 pesos, para una desvalorización del 3 por ciento.



(Le recomendamos leer: Puja por ISA, un negocio que puede ser por unos US$ 4.000 millones)

Desafíos energéticos

El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, le dijo a EL TIEMPO que se hizo un análisis durante un año y medio, el cual incluyó una revisión del entorno internacional, en el que se evidencia la tendencia hacia la descarbonización y la electrificación de las economías y un entendimiento en profundidad del mercado eléctrico nacional en toda su cadena de valor.



Y agregó que la transmisión de energía (que representó el 80 por ciento de los ingresos de ISA entre enero y septiembre del 2020) es uno de los campos más atractivos por su rentabilidad “y la complementariedad con nuestras operaciones”.



En el sector eléctrico, las preocupaciones están por los eventuales conflictos de interés que pueden darse porque la regulación no permite que empresas transportadoras puedan integrarse con otras de la cadena.



(Además: Frustración y papeleo: el calvario para chatarrizar un carro)



Sandra Fonseca, presidenta de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), indicó que ve un conflicto porque Ecopetrol actúa como generador y es comercializador.



La dirigente gremial advierte que con transacción o sin esta, el país también está en mora de volver independiente a la firma XM, operador del mercado eléctrico, hoy filial de ISA y cuyas funciones no podría desempeñar una empresa con intereses en el sector.



Entre otras actividades, XM está a cargo de liquidar las cuentas del mercado eléctrico, del despacho diario por parte de los generadores y de administrar las transacciones con Ecuador.



No obstante, para José Plata, socio director de la firma MarkUp Consultores, el hecho de que Ecopetrol solo actúe como autogenerador no representa dicho conflicto, pero pone al país a pensar en que si en la transición energética el sector petrolero quiere hacer grandes inversiones en fuentes renovables no convencionales, esto sí implicará un reto en regulación hacia el futuro.



(Lea también: Estas son las tendencias de reclutamiento laboral para el 2021)



“La preocupación que se genera no es de posición dominante, sino de integración de actividades de transmisión con las de generación y comercialización de energía, y hacia allá deber ir la regulación”, agregó el experto.



Y recalcó que hay que ponderar las restricciones frente a los beneficios que tendría que un peso pesado como Ecopetrol llegue a competir con los grandes que ya están establecidos.



Sobre la opción del Grupo Energía Bogotá, los analistas de Bancolombia estiman que subiendo su endeudamiento solo le alcanzaría para comprar el 13,7 por ciento de ISA, a menos que venda activos y haga una emisión de acciones.



(Además: Tres metas para sector de edificaciones, según el Minvivienda)



Sin embargo, Enel Américas, que controla Emgesa y Codensa, reportó la firma de un acuerdo marco de inversión con el GEB, su socio en estas dos compañías, que permitiría integrar el negocio renovable a las inversiones conjuntas y proponer acuerdos de conciliación para las demandas arbitrales que están en curso.



Fuentes consultadas dijeron que no es descartable que, tras la reconciliación de este matrimonio empresarial, se pueda viabilizar una inversión por parte de Enel que complemente las que haría el GEB para mostrar sus cartas por ISA.

También le puede interesar:

- ¿Vive fuera de Colombia? Así puede cotizar para su pensión



- Lo que debe saber sobre la cotización a pensión como independiente



- ¿Cómo pagar a los trabajadores domésticos?



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios

Twitter: @omarahu