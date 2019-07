Ecopetrol firma alianza con Oxy para hacer fracking en Estados Unidos

Ecopetrol conformó una alianza estratégica o joint venture (JV) con Occidental Petroleum Corp.(Oxy) con el fin de ejecutar un plan conjunto para el desarrollo de yacimientos no convencionales (YNC) en el Midland de la cuenca Permian en el estado de Texas (EE. UU.).

De acuerdo con la empresa, las áreas objeto de la alianza encuentran localizadas en la cuenca Permian, reconocida como la de mayor producción de hidrocarburos en el mundo y uno de los focos globales de la industria petrolera para el desarrollo de los YNC, que se explotan mediante la técnica del fracturamiento hidráulico, conocida como fracking.



"La transacción está alineada con las prioridades estratégicas del plan de negocios 2019-2021, enfocado en el crecimiento de reservas y producción bajo una estricta disciplina de capital y el cual está soportado en exploración, recobro, YNC e internacionalización", indicó la petrolera de mayoría estatal.



Y agregó que al cierre de la transacción, estimada antes de que finalice el 2019, el acuerdo de trabajo conjunto le permitiría a la compañía la incorporación de reservas probadas (1P) de alrededor de 160 millones de barriles de petróleo equivalente por día (crudo y gas), lo que representaría un aumento aproximado del 10 por ciento frente a las reservas de 2018, contribuyendo a la sostenibilidad petrolera y financiera de Ecopetrol.

Con la firma del joint venture entre la presidenta de Oxy, Vicki Hollub y el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, la petrolera estatal entra a las grandes ligas de hidrocarburos no convencionales. Foto: Cortesía Ecopetrol



De igual forma, esta alianza le posibilitaría al Grupo Ecopetrol incrementar la producción de forma progresiva hasta el 2027, cuando se alcanzaría una producción neta para Ecopetrol en la alianza que se estima en cerca de 95.000 barriles equivalentes por día.

El acuerdo

El joint venture también le permitirá a Ecopetrol fortalecer su conocimiento en la evaluación, desarrollo y explotación de YNC. La alianza contempla un fuerte componente de transferencia de conocimiento y tecnología ya que personal de la Ecopetrol participará directamente en las actividades en el país que más ha desarrollado dicha tecnología con éxito.



Por su parte, Ecopetrol tendrá un 49 por ciento de participación y se vincula con un pago inicial del 50 por ciento al cierre de la transacción y el 50 por ciento en inversión diferida en el tiempo en actividades contempladas en el plan de desarrollo.



Durante este período, Ecopetrol pagará el 75 por ciento de la participación que le corresponde a Occidental en las inversiones del joint venture.



El aporte total de Ecopetrol equivale a US$ 1.500 millones, una transacción competitiva en términos económicos frente a operaciones comparables realizadas en el mercado en los últimos años.



Para viabilizar el acuerdo Ecopetrol constituyó dos sociedades: Ecopetrol Permian LLC y Ecopetrol USA Inc., e igualmente transformó la naturaleza de Ecopetrol America Inc. a Ecopetrol America LLC, (sociedad de responsabilidad limitada), compañía que continuará enfocada en las operaciones del Golfo de México en los Estados Unidos.



Ecopetrol USA Incorporated fue constituida en el estado de Delaware 100% de propiedad de Ecopetrol a través de su filial Ecopetrol Global Energy SLU. Su actividad económica estará orientada a la exploración y producción de hidrocarburos.



Por su parte Ecopetrol Permian LLC, constituida y en cumplimiento con las regulaciones del estado de Delaware, es 100 por ciento propiedad de Ecopetrol USA Incorporated y por vía indirecta de Ecopetrol S.A. en el mismo porcentaje. Su actividad económica estará orientada a la exploración, desarrollo y producción de YNC.



Tanto esta sociedad como Ecopetrol USA Incorporated han sido constituidas con capitales sociales que cumplen con los mínimos exigidos por la jurisdicción americana, para posteriormente ser capitalizadas.



