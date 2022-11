La salida de la acción de la petrolera colombiana Ecopetrol la semana anterior, del índice MSCI que elabora la firma Morgan Stanley, no se debe a los resultados de la compañía, sino por la actualización de cálculos metodológicos relacionados con la cantidad de acciones que se transan libremente (flotante) y con el valor mínimo de mercado de las mismas (capitalización del flotante).



Según directivas de la compañía petrolera, la metodología de la firma que elabora dicho índice "incluye requisitos específicos para empresas con un flotante inferior al 15 por ciento, como es el caso de Ecopetrol que cuenta con cerca del 11,5 por ciento que se transa en las Bolsa de Valores de Colombia y en Estados Unidos (Nueva York Stock Exchange). El 88,5 por ciento restante, que no se transa en las bolsas, es propiedad de la Nación a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público".



Agregaron, en consecuencia, que la situación reportada en el índice no obedece a la liquidez de la acción. Como se recuerda, el título de la petrolera colombiana, que ha permanecido or más de cinco años en ese índice, dejará de hacer parte de este a partir del 30 de noviembre.



Ante esa circunstancia, las directivas de la empresa recordaron que al cierre del tercer trimestre de 2022, Ecopetrol alcanzó una producción de 720.000 barriles de petróleo por día y registró los mejores resultados financieros de su historia, con ingresos por 120 billones de pesos, un Ebitda (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de 59 billones y utilidades netas por 27 billones.



De igual forma explicaron que las ventas externas del Grupo Ecopetrol crecieron 96 por ciento a septiembre pasado, al pasar de 29,9 billones en los primeros 9 meses de 2021 a 58,8 billones de pesos en igual periodo de este año.



También indicaron que la semana pasada se celebraron los primeros 15 años de su llegada a la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), luego de haber realizado en el 2007 el mayor proceso de democratización accionaria del país, lo que le permita a la compañía hoy en día tener cerca de 254.000 accionistas e indirectamente llega a más de 18 millones de colombianos a través de la participación que tienen los fondos de pensiones en la empresa.



