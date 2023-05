Cada año la firma internacional Brand Finance evalúa la fuerza y ​​el valor de más de 5.000 marcas globales. En esta ocasión, acaba de publicar su informe sobre las 110 compañías más valiosas de Latinoamérica y, para sorpresa de muchos, Ecopetrol se consolidó como la quinta en la región.



Según el informe, el valor conjunto de las 100 principales marcas de Latinoamérica alcanzó los US$ 139.548 millones, un crecimiento de 21 por ciento que la firma describe como impresionante.



"La economía latinoamericana ha crecido más de lo previsto en 2022 coincidiendo con el aumento del valor de sus principales marcas, cuyo valor conjunto ha aumentado un 21 por ciento. Sin embargo, sus gestores no deberían relajarse demasiado porque las previsiones económicas para 2023 requerirán de acciones para mantener y aumentar su competitividad", explicó Pilar Alonso Ulloa, directora general Iberia (España – Portugal) y Sudamérica.



Empresas más valiosas de Latinoamérica. Foto: Brand Finance

La empresa mexicana de cerveza Corona se mantiene como la más valiosa de la región, con un valor de US$ 7.027 millones; seguida por el banco brasileño Itaú, con US$ 6.603 millones; la empresa de telefonía Claro en tercer lugar, con US$ 5.452 millones; la petrolera mexicana Pemex, con US$ 5.194 millones; y en quinto Ecopetrol, con un valor de US$ 4.093 millones.



El informe destacó que durante 2022, el incremento de la valorización en Ecopetrol hizo que la compañía subiera ocho puesto en la clasificación, por su parte, Mercado Libre subió cuatro. Esto les permitió a ambas entrar en el top de las 10 más valiosas

Empresas que más ganaron y perdieron valor

Marcas que más aumentaron y redujeron su valor en 2022 Foto: Brand Finance

Con un crecimiento de 115 por ciento en el valor de marca que ascendió a los US$ 1.056 millones, la empresa brasileña Assaí Astacadista fue la que más creció durante 2022; seguido de Unidas y Atacadão, ambas con un crecimiento de 111 por ciento; Gerdau fue la tercera, con 82 por ciento; en cuarto está Ciel con 62 por ciento.



En contraparte, las que presentaron mayores pérdidas de valor fueron el banco Caixa, con una reducción de 31 por ciento; Cerveza Águila, con 30 por ciento; el banco peruano BCP, con 29 por ciento; Banorte, con 24 por ciento; y Televisa con una pérdida de 18 por ciento.

Las marcas más fuertes de Latinoamérica

Las 10 marcas más fuertes en américa latina, según Brand Finance Foto: Brand Finance

Brand Finance no solo calcula el valor de marca, sino, también, la fuera relativa que podría tener en el mercado, basándose en métricas que evalúan la inversión

en marketing, el patrimonio de marca y el rendimiento empresarial.



En este sentido, la firma encontró que la empresa brasileña de cerveza Brahma fue la marca más fuerte en la clasificación, tras obtener una puntuación de 93 sobre 100 en el Índice de Fortaleza de Marca y una calificación de élite de fuerza de marca AAA+. La empresa aumentó 8,1 puntos, respecto al año anterior. Natura & Co fue la segunda más fuerte, con una calificación de 91,5 de 100; seguido de Mercado Libre, con 90,5; Ciel, con 90,1; y Corona, con 89,5. Todas ellas con una fuerza de marca AAA+, según Brand Finance.

