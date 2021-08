Ecopetrol, en firme por el control de ISA

Ecopetrol informó que su Junta Directiva autorizó al representante legal de la compañía para presentar una oferta vinculante al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para adquirir el 51,4 por ciento de las acciones en circulación de Interconexion Eléctrica (ISA).



Dicha oferta se presentó el viernes 30 de julio dentro de los términos aprobados por

la Junta Directiva.



De esta manera, se formaliza la oferta y ahora Ecopetrol se encuentra a la espera de la respuesta del Ministerio de Hacienda.



Hay que recordar que la petrolera presentó una oferta no vinculante para adquirir la participación que posee la Nación y firmó el 12 de febrero un acuerdo de exclusividad para avanzar en las discusiones relacionadas con la adquisición de ese 51,4 por ciento de las acciones de ISA.



Este acuerdo estaba vigente hasta el 30 de junio de este año pero posteriormente se amplió al 31 de agosto.



Más tarde, la petrolera informó su decisión de no condicionar el cierre de la adquisición de ISA a la realización de una emisión de acciones y puso sobre la mesa la posibilidad de obtener recursos a través de un crédito.



Este acuerdo se da bajo la figura de un contrato interadministrativo y según los analistas el valor sería de unos 14 billones de pesos. Este es uno de los activos estratégicos más importantes que tiene la Nación actualmente.



