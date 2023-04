La acción de la petrolera colombiana Ecopetrol se desplomó ayer en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y llegó a su precio mínimo en el año y el menor en más de cuatro meses.



Según lo reportado por la plaza bursátil del país, el título de la petrolera cayó 6,3 por ciento, a 2.235 pesos, su cotización más baja desde el 20 de diciembre.



(Lea también: 'No vamos a matar a la gallina de los huevos de oro': presidente de Ecopetrol)

Facebook Twitter Linkedin

Ecopetrol en la BVC Foto: EL TIEMPO

Durante la jornada, los valores de la petrolera llegaron a depreciarse incluso en 7,8 por ciento, cuando se negociaron a 2.200 pesos.



En el mundo, otras acciones petroleras registraron pérdidas, pero mucho menos pronunciadas que la experimentada por la petrolera estatal colombiana.

Acciones petroleras de otros países fueron presionadas por la caída de los precios para los contratos futuros del crudo y nuevos temores de desaceleración mundial.



Pero, en el caso de Ecopetrol, a esos factores internacionales se sumaron hechos internos que hicieron que su título tuviera una desvalorización que fue más del triple que la de una petrolera como Shell (y más de diez veces según su cotización en Nueva York) o de más de 15 veces respecto a la que tuvo Petrobras.



(Lea también: Presidente de Ecopetrol abre la puerta para hacer fracking en un futuro)

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Jaime Moreno. Archivo EL TIEMPO

El 40 por ciento se puede atribuir a las declaraciones del presidente de la compañía FACEBOOK

TWITTER

Entre los hechos locales que hacen caer notablemente más a Ecopetrol están las declaraciones del nuevo presidente de la empresa, en su segundo día, en el sentido de que la compañía no firmará más contratos de exploración.



La caída de Ecopetrol en la bolsa de Nueva York fue de 15,42 por ciento. La diferencia con la caída en la Bolsa de Colombia se explica por las variaciones de la tasa de cambio durante la jornada.



De acuerdo con Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes y experto en el sector, la caída de Ecopetrol se debe a dos factores principales: un 60 por ciento de la pérdida obedece al primer día en el que los inversionistas ya no tienen derecho al dividendo del 2022, y el 40 por ciento “se puede atribuir a las declaraciones del presidente de la compañía”.



El título de Ecopetrol alcanzó en lo corrido de este año un precio máximo de 2.803 pesos, y frente a ese valor, la acción ya ha perdido hasta ayer 568 pesos. Frente al mayor precio registrado en el último año completo (3.480 pesos), la pérdida asciende a 1.245 pesos.



Analistas de Citigroup citados por la agencia Bloomberg dijeron que los comentarios de Roa no sorprenden, dada su estrecha relación con el presidente Gustavo Petro, que ha prometido salir gradualmente del petróleo y el carbón.



(Lea también: Al presidente de Ecopetrol le suena que trabajadores estén en la junta directiva)

Facebook Twitter Linkedin

Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Foto: Néstor Gómez. El Tiempo

Ecopetrol ciertamente necesita hacer crecer su cartera FACEBOOK

TWITTER

Según la agencia de noticias, los analistas Andrés Cardona, Gabriel Barra y Matheus Tostes dijeron que “Ecopetrol ciertamente necesita hacer crecer su cartera”. Y agregaron que “el fuerte énfasis en la transición energética, la posición de no buscar nuevos contratos de exploración y la idea de convertirse en un actor relevante en la generación de energía” son discutibles.



El nuevo presidente de Ecopetrol anunció que la compañía empezará a desarrollar una transición energética, “la cual no solo requiere el país, sino también el mundo entero”. El funcionario manifestó que “no habrá nuevos contratos de exploración” petrolera y de gas.



Roa señaló, en diálogos con varias emisoras, que una de las misiones como presidente de Ecopetrol será que los contratos vigentes, que son alrededor de 84, funcionen de la mejor manera, para que se trabaje con lo que hay y no sean necesarios nuevos contratos para exploración.



Según Roa, hay espacio para seguir buscando petróleo sin necesidad de nuevos contratos, y aseguró que cada vez es más difícil encontrar pozos altamente rentables.

De acuerdo con el ejecutivo, en Colombia las reservas alcanzan para 8,7 años. Dijo que todavía hay mucho por buscar.



Y señaló que es bastante improbable que este recurso se acabe en el país. Con más de 8 años de reservas, se cuenta con ese tiempo para nuevos hallazgos y para aprovechar los contratos actuales.