La segunda vuelta electoral dejó como victorioso al candidato Gustavo Petro Urrego. El mercado se encontraba expectante ante esta decisión y en los últimos días ha mostrado su reacción.



En horas de la mañana de este martes 21 de junio, la acción de Ecopetrol en la Bolsa de Nueva York, que se negocia a través de ADR (American Depositary Recepits), se cotizaba en las primeras operaciones en US $12,04, una caída de US $ 1,62, es decir el 11,86 %.



No obstante, las otras empresas energéticas que están en este mercado se han mantenido e, incluso, han presentado alzas. Lo es en el caso de la compañía italiana ENI S.P.A, que está cotizando en US $ 25,47 la acción, con una ganancia de 1,15 %



De igual forma, Total Energies presenta un aumento de 3,94 % con un valor de negociación de US $ 53,315. Asimismo, la empresa argentina de energía YPF S.A. registra alzas de 2,63 %, con un precio de $ US 3,505.



Al listado se suma Conoco Phillips con aumentos de 4,93%, también Chevron Corporation registra ganancias de 3,68%, EOG de 4,88% y PXD de 6,03%.



En este sentido, Ecopetrol es la única empresa energética en Wall Street que reporta grandes perdidas este 21 de junio.



En el caso de la Bolsa de Valores de Colombia, Ecopetrol e ISA registran retrocesos de 10,25 % y 8,8 %, respectivamente.



PORTAFOLIO