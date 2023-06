Ecopetrol avanza en la búsqueda de socios capitalistas o que tengan el mejor conocimiento en el tema de transición energética y que le permita avanzar en este frente, dada la importancia que tiene dicho tema para la compañía.



Así lo hizo saber Saúl Kattan Cohen, presidente de la junta directiva de la petrolera colombiana, al término de su intervención en el panel "Colombia hacia una transición energética", desarrollado en el marco del VIII Encuentro Foro de Presidentes, organizado este martes por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y la Fundación El Nogal.

El directivo señaló que el tema de la transición energética es fundamental para Ecopetrol pensando en generar un mayor valor para esta en el mediano y largo plazo.



En ese sentido, dijo que en la compañía está evaluando muchos proyectos de granjas solares, parques eólicos, proyectos de hidrógeno verde, así como de bioenergía, donde Ecopetrol requiere socios capitalistas, pero también aliados que tengan el conocimiento suficiente para avanzar en esas iniciativas.

“Estamos mirando socios importantes para esos proyectos para que nos acompañen en una diversidad de cosas para que realmente funcione bien esa transición, pero de la mano de los socios correctos”, dijo Kattan Cohen.



El presidente de la junta de la petrolera no quiso revelar nombres de esos potenciales socios con los que ya se ha conversado, pero dijo que la mayoría de estos son internacionales, especialmente inversionistas de Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa en los qué hay avances muy importantes en ese frente. “Seguimos explorando esas alternativas”, precisó.



Al preguntarle sobre el tema de los nuevos contratos de exploración, Cohen dijo que hoy los ingresos más importantes de Ecopetrol siguen siendo y seguirán siendo por varios años por petróleo y gas, pero insistió en la necesidad de comenzar a trabajar desde ya en esos otros temas que permitan asegurar la transición emergente, porque es algo que no se hace de la noche a la mañana ni de un día para otro.



“Desde la junta vemos que el tema de los contratos hay que tratarlos con las reglas del país. Si no hay nuevos contratos de exploración hay que trabajar con los qué hay. Tenemos un montón de contratos vigentes y hay que trabajar con estos, sacarles el mayor provecho y creo que con lo que tenemos podemos aumentar la producción de petróleo de forma importante”, puntualizó el directivo.

