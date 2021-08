Autorizan crédito externo a Ecopetrol por US$ 1.200 millones

El Ministerio de Hacienda autorizó a Ecopetrol a contratar un crédito externo con la banca internacional bajo la modalidad de línea comprometida hasta por 1.200 millones de dólares.



Esos recursos no serían para la compra del 51 por ciento de Interconexión Eléctrica (ISA), sino que se utilizarían para el giro ordinario de los negocios de la petrolera.



Entre otros, Ecopetrol buscaría fortalecer su posición de liquidez ante eventuales oportunidades de crecimiento orgánicas, mitigar los riesgos asociados a fluctuaciones inesperadas de precios del crudo, así como para reducir necesidades puntuales de refinanciación en los próximos años con flexibilidad y costos de endeudamiento competitivos.



Esta línea tendrá dos años de disponibilidad para desembolsos y será suscrita con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. New York Branch, Banco Santander, JPMorgan Chase Bank, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y The Bank of Nova Scotia, cada uno participando con un monto de hasta 200 millones de dólares.



Hay que recordar que el plazo del acuerdo de exclusividad que subscribió el pasado 12 de febrero Ecopetrol con el Ministerio de Hacienda para que la petrolera pudiera perfeccionar en el primer semestre la oferta por el 51,4 por ciento de ISA se amplió hasta el próximo 31 de agosto.



